影片曝！紐約、佛蒙特「千年級暴雨」1死　災難性洪水來襲

記者張靖榕／綜合外電報導

夏季風暴於周日（9日）傍晚在紐約州與鄰近地區降下暴雨，一路持續到周一（10日）上午，短短十多小時間降下當地相當於一個月的雨量，更被指是「千年一遇」，目前至少造成1人死亡、數十人受困。當局警告，佛蒙特州地區將遭遇「災難性洪水」，洪流氾濫將使情況更加惡化，危險警告目前延續到11日上午。

Serious, life-threatening flooding is occurring today across much of Vermont. Emergency crews have conducted rescues in multiple communities. About two dozen state roads are closed as of 10AM. Flash flood warnings are in effect from the Massachusetts line to the Canadian border. pic.twitter.com/09ryZ1N7bR — Vermont State Police (@VTStatePolice) July 10, 2023

▲佛蒙特州爆發「足以威脅生命」的洪水，專家預計將擴大成洪流氾濫。（圖／翻攝推特「@VTStatePolice」）

綜合外電報導，紐約州大部分地區與佛蒙特州南部於9日晚間降下暴雨，雨勢一路延續至隔天上午約6時，紐約東南部河谷地區部分街道已被洪水淹沒，其中奧蘭治郡（Orange County）與安大略郡（Ontario County）因情況嚴重已被州長宣布進入緊急狀態。

佛蒙特州同樣遭遇洪水災難，氣象預報員指出，整個新英格蘭地區預計爆量的雨量將持續美東時間11日上午，其中佛蒙特州面臨的風險是最高的，官方警告該州將遭遇「災難性洪水」，程度可能將是2011年以來未曾見過的層級。

▲▼紐約州奧蘭治郡（Orange County）9日降下暴雨引發洪水災情，州長辦公室宣布奧蘭治郡進入緊急狀態。（組圖／路透）

美國國家氣象局指出，相關地區的洪水情況預計會在夜間持續惡化，程度從洪水爆發升級成洪流氾濫。當局警告佛蒙特州居民，將有「足以威脅生命的洪水爆發」，警告將持續至11日上午。

紐約州境內，奧蘭治郡行政首長紐豪斯（Steven M. Neuhaus）與州參議員斯考菲斯（James Skoufis）證實，當地一名30多歲女性因洪災死亡。紐豪斯表示，位於哈德遜河西岸的西點軍校（West Point）與高地瀑布鎮（Highland Falls）附近，多次接獲水上救援的求救電話。西點軍校9日下午在6小時內降下超過7.5英吋（約190毫米）的雨量，CNN引用政府數據稱，該地點出現如此程度的強降雨，在以往任何一年的機率僅為0.1%，相當於千年一遇。

▲紐約州奧蘭治郡（Orange County）9日降下暴雨引發洪水災情，州長辦公室宣布奧蘭治郡進入緊急狀態。（組圖／路透）

奧蘭治情況嚴重，同在哈德遜河西岸的康瓦爾鎮（Cornwall）應急中心則報告當地發生土石流，道路與車輛被淹，呼籲民眾若所在地點不安全，則應前往地勢較高處避難。除此之外，紐約的列車安排也受到洪水影響。