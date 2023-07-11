永勝光學新專利技術　海昌隱形眼鏡主打濾藍光鏡片登場

消費中心／採訪報導

出外旅遊曬太陽，紫外線無所不在，看手機打電腦，現代人3C產品不離身，短波光源，就是大家熟知的藍光。眼科醫師鄭毓郡就提醒，除了使用3C產品20分鐘就應該要休息一下之外，認為可以使用抗藍光的日拋隱形眼鏡。另外抗UV的日拋隱形眼鏡也能阻擋部分紫外線，對眼睛有部分保護的效果！

▲民眾挑選日拋隱形眼鏡越來越重視抗藍光、抗UV功能。 （圖／記者蔡明華攝）

民眾挑選日拋隱形眼鏡，在抗藍光和抗UV的功能需求增加。一位上班族黃先生就表示：「我平常都在接觸電腦，處理文書作業，我比較喜歡選一些像是有濾藍光功能的日拋隱形眼鏡。」另外一位在電商上班的陳小姐表示是隱形眼鏡的重度使用者，不過先前購買海昌舊款抗藍光鏡片，雖然具有濾藍光功能，但卻有色差問題，困擾不已，「電商在圖片的校稿上，其實顏色的差別是很重要的。但以前戴海昌舊款的濾藍光隱形眼鏡，它就是會有視覺上的色差，導致我們會沒有辦法那麼準確的抓到那個顏色的精準度。」

▲傳統海昌百變濾藍光彩色日拋-心動巧克，衛部醫器製字第007149號（左）透過染色原理抗藍光。海昌全新專利抗藍光、抗UV 真水感濾藍光清透日拋隱形眼鏡（右），透明清晰無色差。（圖／記者蔡明華攝）

▲日拋隱形眼鏡舒適及透氧度只是基本，選購時可以挑選使用專利技術製作的商品。左：真水感濾藍光清透日拋隱形眼鏡、右：百變濾藍光彩色日拋 星光可可，衛部醫器製字第007830號。（圖／記者蔡明華攝）



通路業者解釋：「海昌舊款抗藍光隱形眼鏡鏡片(百變濾藍光彩色日拋-心動巧克，衛部醫器製字第007149號)，偏黃的視覺感受是因為來自於，它是利用染色的方法來製成把藍光過濾掉，不過會增加黃光跟紅光的部分，所以看東西會有偏黃。但是新產品的部分(百變濾藍光彩色日拋-星光可可，衛部醫器製字第007830號)，它是一個專利的製作技術，所以不會有這個偏黃的問題。」日拋隱形眼鏡舒適及透氧度只是基本，選購時可以挑選使用專利技術製作的商品。而業者也看準商機，請天后蔡依林代言以專利技術製作的濾藍光產品，能減少藍光散射、抗UV(阻擋部分紫外線)，降低視網膜及水晶體潛在病變風險之餘也能美美的。

▲眼科醫師鄭毓郡提醒，可以挑選抗UV的日拋隱形眼鏡，以降低視網膜及水晶體潛在的病變風險。（圖／記者蔡明華攝）

▲通路業者觀察，民眾健康意識抬頭，挑選有抗藍光、抗UV日拋隱形眼鏡感覺好像有逐年上升的趨勢。（圖／記者蔡明華攝）

【警語】

配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。本器材不得逾中文說明書建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。如有不適，應立即就醫。永勝光學股份有限公司新店分公司 真水感濾藍光清透日拋隱形眼鏡 衛部醫器製字第007802號 百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡 衛部醫器製字第007830號 百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡 衛部醫器製字第007149號 北衛器廣字第11206019號。

