　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

永勝光學新專利技術　海昌隱形眼鏡主打濾藍光鏡片登場

消費中心／採訪報導

出外旅遊曬太陽，紫外線無所不在，看手機打電腦，現代人3C產品不離身，短波光源，就是大家熟知的藍光。眼科醫師鄭毓郡就提醒，除了使用3C產品20分鐘就應該要休息一下之外，認為可以使用抗藍光的日拋隱形眼鏡。另外抗UV的日拋隱形眼鏡也能阻擋部分紫外線，對眼睛有部分保護的效果！

▲眼科醫師鄭毓郡 通路業者民眾戴眼鏡產品手指上顏色對比▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲民眾挑選日拋隱形眼鏡越來越重視抗藍光、抗UV功能。 （圖／記者蔡明華攝）

民眾挑選日拋隱形眼鏡，在抗藍光和抗UV的功能需求增加。一位上班族黃先生就表示：「我平常都在接觸電腦，處理文書作業，我比較喜歡選一些像是有濾藍光功能的日拋隱形眼鏡。」另外一位在電商上班的陳小姐表示是隱形眼鏡的重度使用者，不過先前購買海昌舊款抗藍光鏡片，雖然具有濾藍光功能，但卻有色差問題，困擾不已，「電商在圖片的校稿上，其實顏色的差別是很重要的。但以前戴海昌舊款的濾藍光隱形眼鏡，它就是會有視覺上的色差，導致我們會沒有辦法那麼準確的抓到那個顏色的精準度。」

▲眼科醫師鄭毓郡 通路業者民眾戴眼鏡產品手指上顏色對比▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲傳統海昌百變濾藍光彩色日拋-心動巧克，衛部醫器製字第007149號（左）透過染色原理抗藍光。海昌全新專利抗藍光、抗UV 真水感濾藍光清透日拋隱形眼鏡（右），透明清晰無色差。（圖／記者蔡明華攝）

▲眼科醫師鄭毓郡 通路業者民眾戴眼鏡產品手指上顏色對比▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲日拋隱形眼鏡舒適及透氧度只是基本，選購時可以挑選使用專利技術製作的商品。左：真水感濾藍光清透日拋隱形眼鏡、右：百變濾藍光彩色日拋 星光可可，衛部醫器製字第007830號。（圖／記者蔡明華攝）

通路業者解釋：「海昌舊款抗藍光隱形眼鏡鏡片(百變濾藍光彩色日拋-心動巧克，衛部醫器製字第007149號)，偏黃的視覺感受是因為來自於，它是利用染色的方法來製成把藍光過濾掉，不過會增加黃光跟紅光的部分，所以看東西會有偏黃。但是新產品的部分(百變濾藍光彩色日拋-星光可可，衛部醫器製字第007830號)，它是一個專利的製作技術，所以不會有這個偏黃的問題。」日拋隱形眼鏡舒適及透氧度只是基本，選購時可以挑選使用專利技術製作的商品。而業者也看準商機，請天后蔡依林代言以專利技術製作的濾藍光產品，能減少藍光散射、抗UV(阻擋部分紫外線)，降低視網膜及水晶體潛在病變風險之餘也能美美的。

▲眼科醫師鄭毓郡 通路業者民眾戴眼鏡產品手指上顏色對比▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲眼科醫師鄭毓郡提醒，可以挑選抗UV的日拋隱形眼鏡，以降低視網膜及水晶體潛在的病變風險。（圖／記者蔡明華攝）

▲眼科醫師鄭毓郡 通路業者民眾戴眼鏡產品手指上顏色對比▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲通路業者觀察，民眾健康意識抬頭，挑選有抗藍光、抗UV日拋隱形眼鏡感覺好像有逐年上升的趨勢。（圖／記者蔡明華攝）

【警語】
配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。本器材不得逾中文說明書建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。如有不適，應立即就醫。永勝光學股份有限公司新店分公司 真水感濾藍光清透日拋隱形眼鏡 衛部醫器製字第007802號 百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡 衛部醫器製字第007830號 百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡 衛部醫器製字第007149號 北衛器廣字第11206019號。

ET快訊
北科大生要辦「飯桶王大賽」　教育部反對：曾有人噎死
鬼父性侵女兒！　害她懷孕了
大雷雨轟2縣市！周末「低壓帶逼近」雨區更廣　颱風發展時間曝
白飯之亂怒了！北科大擬辦「第1屆飯桶王大賽」　獎金曝光
快訊／柯文哲道歉了！
聖母峰觀光直升機墜毀！　全數罹難
會考9.6分！　填師大附中上了
警車撞死女騎士！　恐怖瞬間曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

永勝光學新專利技術　海昌隱形眼鏡主打濾藍光鏡片登場

中保防災：電動車防火毯應列為公共場所標配如AED　即時救援

吃素愛地球！慈濟、東森購物企業共善推「蔬食拌麵」　12日電視首賣

【廣編】GLOSSY POPS台北旗艦店開幕　薔薔化身一日店長

【廣編】西莎攜手全台4間寵物友善餐廳　推出「狗寶貝來點餐」活動

【廣編】茶裏王新品「四季春茶」上市　清爽茶香像是帶著走的質感茶館

限時2周半價吃！　速食店最新「牽絲起司咔滋餅」外送平台限定賣

超商「思樂冰」全台陸續開賣了！特大杯爽喝　還有2款最新口味

開箱／今天開賣！超商「59元國民便當」來了　爽吃6道主菜、配菜

APP送2000元屈臣氏禮券！ 意外引出藥妝店「這東西」最常買

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

永勝光學新專利技術　海昌隱形眼鏡主打濾藍光鏡片登場

中保防災：電動車防火毯應列為公共場所標配如AED　即時救援

吃素愛地球！慈濟、東森購物企業共善推「蔬食拌麵」　12日電視首賣

【廣編】GLOSSY POPS台北旗艦店開幕　薔薔化身一日店長

【廣編】西莎攜手全台4間寵物友善餐廳　推出「狗寶貝來點餐」活動

【廣編】茶裏王新品「四季春茶」上市　清爽茶香像是帶著走的質感茶館

限時2周半價吃！　速食店最新「牽絲起司咔滋餅」外送平台限定賣

超商「思樂冰」全台陸續開賣了！特大杯爽喝　還有2款最新口味

開箱／今天開賣！超商「59元國民便當」來了　爽吃6道主菜、配菜

APP送2000元屈臣氏禮券！ 意外引出藥妝店「這東西」最常買

長毛貓天生失明「半邊臉歪歪」苦蹲收容所等家　志工心疼：牠很美

星巴克加碼「全周天天都優惠」　買一送一「再接第二杯半價」這次有星冰樂

做陰莖增大術遇「假醫生」！32歲男爆併發症　敗血症慘死

疑因人類餵食改變習性　「玉山萌獸」黃喉貂竟追車乞食

指民進黨「全黨護一人」釀外役監亂象　林為洲：應全黨道歉

Aston Martin「手排神獸」預告7／11亮相　700匹V12動力純粹樂趣

全世界只在乎芭比！　萊恩葛斯林走心唱「我只是肯尼」洩邊緣心聲

婦腦中風無力吞嚥　投醫「MBSImP認證語言治療師」訓練進食

優秀學生留屏縣升學縣立高中　最高可領18萬獎學金

同居越久越不會結婚三大星座男！戀愛沒激情、女生沒上進心都是關鍵

消費熱門新聞

限時1天！超商免費送100個國民便當

超商人氣「思樂冰」推出2款新口味

速食店「漢堡買1送1」今天限定搶

網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」

超商「59元國民便當」今起開賣！

莎莎歡慶40歲生日　粉絲驚呆：太可愛完全看不出

限量65萬杯！超商今開賣巨無霸冰咖啡

速食店最新牽絲起司咔滋餅開吃了

暑假孩子玩3C攔不住？養成正確習慣＋常備一條「神隊友」更能放心玩

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

手刀搶訂！1折爽吃王品嚮辣「濕式熟成冷藏牛」

外送平台隱藏版抗暑優惠碼來了！

不可輕忽！光害恐角膜炎.白內障

錯過等明年！《中華電信生活節》網路門市年度最大優惠首登場　一次滿足所有需求

更多熱門

相關新聞

蔡依林「呸姐氣勢」狂開！

蔡依林「呸姐氣勢」狂開！

「亞洲流行天后」蔡依林日前在大陸出席活動演出，一連唱跳9首膾炙人口的歌曲，完全不間斷的完美嗓音，讓粉絲們超驚豔，42歲竟然還有如此超狂體力，現場High到最高點，9日她更是在個人IG上傳一系列美照，身穿白色西裝設計黑紗披風，看起來高雅又俐落，完全「呸姐氣勢」！

蔡依林登陸舞台開麥連唱9首！萬人跟唱

蔡依林登陸舞台開麥連唱9首！萬人跟唱

蕭亞軒證實「恢復單身」！佩服蔡依林：怎麼可以不談戀愛

蕭亞軒證實「恢復單身」！佩服蔡依林：怎麼可以不談戀愛

蔡依林「THE FIRST TAKE」飆唱登排行冠軍　罕吐剛出道真實心聲

蔡依林「THE FIRST TAKE」飆唱登排行冠軍　罕吐剛出道真實心聲

演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網喊：絕不翻車

演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網喊：絕不翻車

關鍵字：

隱形眼鏡海昌蔡依林美瞳變色片抗藍光抗UV

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

城隍警示小心火和電　4生肖注意

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面