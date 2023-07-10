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Threads上線5天用戶破億　超越ChatGPT紀錄

▲全新社群平台 Threads上線。（圖／Meta）

▲全新社群平台 Threads上線。（圖／Meta）

文／中央社

根據數據追蹤網站，臉書母公司Meta推出的推特競爭對手Threads應用程式（App），不到5天時間註冊用戶就超過1億，打破人工智慧工具ChatGPT的紀錄，成為史上用戶數成長速度最快的消費者App。

法新社報導，網路數據追蹤網站Quiver Quantitative在報告中表示，截至格林威治時間10日7時，Threads用戶量已突破1億。

此前，ChatGPT用了2個月時間才達到1億用戶大關，短影音App TikTok和影像社群平台Instagram則分別花了9個月和2年半時間達到這一目標。

Threads於5日在100個國家的蘋果公司（Apple）和Android App商店上線，但由於Meta不確定這是否符合歐盟有關的數據隱私規定，因此尚未上架歐洲的App商店。

推特（Twitter）據信擁有約2億每日活躍用戶，但自馬斯克（Elon Musk）去年收購該平台並解雇數千名員工以來，該公司屢屢出現技術問題。

同時擔任特斯拉（Tesla）和美國太空探索科技公司（SpaceX）老闆的馬斯克也因為對以前免費的服務收費，以及恢復被停權的右翼人士帳戶，所以失去許多用戶支持。

馬斯克威脅要起訴Meta竊取商業機密和智慧財產權，但擁有臉書（Facebook）和WhatsApp的Meta否認這些指控。

馬斯克與Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）一直針鋒相對，真實生活中甚至約戰拉斯維加斯，要在綜合格鬥的鐵籠中一決勝負。

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