南非約翰尼斯堡罕見降雪　上次下雪已是11年前

▲南非約翰尼斯堡（Johannesburg）10日罕見降雪。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

南非商業之都約翰尼斯堡（Johannesburg）與其他高海拔區域今天罕見降雪，氣象單位稱這是2012年來首見，示警道路可能因此封閉，且低溫恐將造成危險。

約翰尼斯堡居民今天起床時，發現屋頂上和花園都覆蓋一層薄薄的雪。一座幼兒園裡的孩童興奮揉著雪球，並試著用舌頭捕捉雪花，有些孩子從來沒看過雪。

南非氣象局（South African Weather Service）資深氣象預報員莫佛肯（Puseletso Mofokeng）告訴法新社：「我們上次看到這種天氣是在2012年。」

莫佛肯說，約翰尼斯堡所在的豪登省（Gauteng）南部各地皆通報下雪，而且預計會下一整天，東開普省（Eastern Cape）、瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）的高海拔區域也有降雪情形。

他表示：「道路有可能封閉。」

約翰尼斯堡海拔超過1700公尺，且目前正值南半球隆冬。但雪在這座城市依然罕見，莫佛肯指出，在2012年之前，1996年下過大雪。

南非氣象局示警，酷寒可能對國內的街友構成風險。目前南非貧窮問題依然普遍。