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厄瓜多監獄緊張　發現4名受刑人吊死牢中

▲▼厄瓜多又傳嚴重監獄暴動，至少58死12傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄瓜多曾發生嚴重監獄暴動，至少58死12傷。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

厄瓜多監獄管理當局今天表示，獄方人員在巡察時發現4名受刑人身亡，死因顯然為上吊自盡。這是厄瓜多懲教系統最新一起騷亂事件。

法新社報導，厄瓜多全國監獄辦公室透過通訊軟體WhatsApp發布新聞簡報指出，工作人員與安全暨監獄巡查隊（Security and Penitentiary Surveillance Corps）在視察獄中建築期間，發現有4名受刑人已無生命跡象，情況顯示他們死於上吊。

厄瓜多全國監獄辦公室表示，這起事件發生在該國西南部城市舊巷（Portoviejo）一座監獄。

當局指出，厄瓜多販毒暴力事件日益猖獗，自2021年起至少已奪走420條人命。

厄瓜多販毒組織正爭奪控制市場及走私路線，該國監獄情況已淪為拉美最糟之一。

官方數據顯示，厄瓜多的36處監獄約能容納3萬名受刑人，但現在卻收容了3萬1321名囚犯，大多數受刑人是因非法販毒被捕。

厄瓜多坐落於哥倫比亞與秘魯這兩大古柯鹼產地之間的，該國自現任總統拉梭（Guillermo Lasso）2021年5月上任以來，已查獲455噸毒品。

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