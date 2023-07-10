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好友認出「你家變AV拍攝地」　和女優只隔一面牆！男住戶曝真心話

老司機好友認出「你家變AV拍攝地」　女優僅隔一面牆做愛！男住戶坦言怕爆

▲男子發現，在自家公寓遇見一名穿著高中制服的女子，就是AV影片女主角。（示意圖）

圖文／鏡週刊

隨著自媒體時代的發達，現在有不少人士經營AV影片，不再靠大型企劃公司，而是自己找景自己來。但也有越來越多一般平民反映，自己的寧靜住家或自營的餐廳，卻意外變成AV拍攝地，讓許多人坦言不堪其擾，卻又苦惱無法可管。

據日本《NEWS Post 7》報導，一名經營服裝業相關業務的30多歲男子尾形佑（化名）就表示，自己租了一間舊公寓，並重新裝潢來住，週末也會邀請親朋好友來他家聚聚。尾形說，他所居住的公寓剛好就在整棟樓的角落間，所以旁邊就是消防通道，某天他看到有一名穿著高中制服的成人女子，以及一名中年男子，在他家前面的走廊走動，而且有說有笑，不過這時尾形並不覺得有異狀，單純以為只是兩個訪客、或是其他住戶。

據悉尾形的一名好友，剛好從事AV相關的商業行業，必須收看大量的AV影片，算是相當專業的老司機。這名朋友後來告訴尾形，他看到一部AV，發現拍攝地點就在尾形家。尾形一開始還半信半疑，但後來一看片，不僅影片是在尾形家旁的消防通道拍攝，還拍到尾形家的玄關，而且裡面的女主角，就是當時尾形看到的「高中女生」，這時尾形更確定，自己所住的公寓已經變成AV拍攝地。

尾形坦言，他其實相當害怕，因為拍攝團隊在拍攝之前，完全沒有跟他聯絡，卻讓影片「無修正」把他的居住地點全部露出，這無疑把他的居住隱私全部暴露在陽光下。尾形也說，由於這影片很有可能是非法AV，但是又在網路間被廣為流傳，他很擔心其他非法拍攝團體，會如法炮製非法闖入他的住處地點拍攝。之後尾形報警處理，也向律師諮詢，但短時間內恐怕無法約束這群非法闖入拍攝者。

另外一名在大阪經營咖啡廳的20多歲女性伊東步美（化名）也指出，先前有熟客陸續傳簡訊給她，認出某部謎片的場景，就是在她的咖啡廳陽台拍攝，這讓伊東嚇了一跳。伊東說，該片的男女主角的確有來她的咖啡廳用餐，但兩人故意裝成是情侶來打卡，完全沒想到會趁其他顧客不注意時，直接在陽台拍攝AV，這讓伊東時在相當苦惱。

但伊東目前能做的，就是蒐集監視器畫面作為證據，以及蒐集職員的證詞來報警處理，希望能將對方指控妨礙業務成立。不過伊東也灰心地說，從警方到律師，都認為這起事件存在法律層面的灰色地帶，難以強力制裁對方。

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