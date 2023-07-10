福岡土石流「沖垮7房屋」20人遭埋！搜救7小時　仍有6人失聯

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣與大分縣發生線狀雨帶，當局早已發布大雨特別警報，並發出避難指示，但仍然造成慘重災情。福岡縣久留米市10日上午9時半發生土石流，有7棟房屋被波及，共計20人受困。經過警消搜救後，有14人獲救，然而其餘6人仍然失聯。

根據《日本放送協會》報導，福岡縣警方與久留米市公所表示，自10日上午9時半起連續接獲多起久留米市田主丸町竹野的三明寺地區發生土石流的通報。救難人員獲報後趕往現場投入搜救。

久留米市公所防災對策課表示，土石流沖毀了7棟房屋，並導致20名居民受困，而經過警消合力搶救，終於救出14人，不過獲救災民的詳細傷勢尚不清楚。目前其餘6人仍處於失聯狀態，無法確認安全，警消則在現場持續投入搜救作業。

▲佐賀縣發生土石流，2棟民宅遭到沖毀，3人失聯。（圖／達志影像／美聯社）



另一方面，佐賀縣也發生土石流，有2棟房屋遭到掩埋，至今仍有3人下落不明。