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少一顆牙腦袋退化1年！日本發現「驚人結果」：不刷牙恐罹老年癡呆

▲▼日本牙科。（示意圖／CFP）

▲日本牙科。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

日本東北大學近日在醫學期刊登出重要研究成果，指出牙齒和牙齦衛生健康與否，恐和大腦海馬體存在一定的重要連結，進而影響銀髮族是否罹患阿滋海默症，研究成果顯示，若老年人平均少1顆牙齒，即代表著腦部衰退速度快1年。

根據韓媒《News1》，日本宮城縣仙台市東北大學醫院口腔機能科講師山口哲史引領研究團隊，首先針對55歲以上成年人進行牙齒健康程度和過往疾病調查，並測試其記憶力，之後再從172名無記憶力衰退的成年人進行為期4年的追蹤和觀察，針對實驗對象的牙齒數量、是否患有牙齦疾病等進行調查，並透過磁振造影（MRI）觀測大腦海馬體。

海馬體的萎縮、毀損程度被認為與是否罹患阿滋海默症（老年癡呆、失智症）存在一定關聯。

研究團隊針對實驗對象進行牙齒數量、牙齦和腦部狀態進行調查和掃描後，發現3項因素存在一定關聯性，尤其是健康牙齒數量較少、牙齦病症卻較輕微的患者，以及健康牙齒數量多、卻擁有嚴重牙齦病症的患者，其大腦左側海馬體萎縮的進行速度更加快速。

若是患有輕微牙齦病症、同時牙齒數量少的實驗對象，其左側海馬體萎縮速度更快，尤其是平均少1顆牙，則腦部老化速度便加快1年；反之，若牙齦病症嚴重、卻擁有數量較多的牙齒，則牙齒愈多者腦部海馬體萎縮速度更快，平均多1顆牙齒，海馬體老化速度可加快1.3年。

研究團隊強調，維護牙齒健康比起維持牙齒數量多寡還更加重要。

團隊將此次研究分析成果刊登至今年7月5日的醫學期刊《Neurology》（神經學）。

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