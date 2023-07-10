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韓「幽靈嬰兒」暴增至千案！沒錢生不想讓父母知道　他殺唐氏症子

▲▼南韓警方在京畿道金浦市偵辦「幽靈嬰兒」下落。（圖／CFP）

▲南韓警方在京畿道金浦市偵辦「幽靈嬰兒」下落。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓6月底爆發「嬰兒藏屍冰箱」案，京畿道水原市30多歲婦女陸續將其所生下的男、女嬰殺害後藏屍冰箱，引發全國社會高度關注，監察部門發現8年來高達2000多名嬰兒下落不明。如今，未辦理出生登記的嬰兒數已突破1千人，專家點出經濟條件不佳、外遇是產婦棄嬰或殺嬰的主因。

根據《韓聯社》，南韓警察廳國家搜查本部今（10）日表示，截至7日下午5時為止，未辦理出生登記的「幽靈嬰兒」案件數達到1069件，其中警方接獲辦理939件（死亡11件、下落不明782件、確認下落146件），而確認已經死亡的未辦理出生登記嬰兒數為34人，比起前一天多出7人。

南韓生育率逐年降低，屢次更新往年的最低紀錄，如今監察部又指出從2015年起的8年來共有2123名嬰兒雖有醫院生產紀錄、卻未向戶政部門辦理出生登記，等於是下落不明、生死未卜，因此獲得社會和媒體高度關注，南韓朝鮮大學醫學院法醫教授金允信（김윤신，音譯）在今年5月發行的期刊指出，經濟困頓是產婦棄嬰的主因。

金允信舉2013至2021年遺棄嬰兒和遺棄嬰兒致死等共91宗案件為例進行分析，其中高達13宗嬰兒的產婦年齡為20至29歲，其占比高達65%，其次是30至39歲為3宗、10至19歲占2宗、40至49歲占1宗。

未婚懷孕生產占18宗、已婚占2宗，已婚夫婦棄嬰案例的其中1宗為孕婦在不倫（外遇）關係下所生產的子女，另1宗案例則是因為孕婦和丈夫的經濟條件不理想，此前他們已經有2次的棄嬰紀錄。

調查指出，通常孕婦和其家庭成員選擇棄嬰、殺嬰的原因有2種以上，其中最常見的原因為「懷孕生產的事實不想讓其他人知道」（12宗），其中最多的是孕婦不想讓父母知道自己懷孕生產（7宗）、其次是其他家庭成員（1宗）、繼父（1宗）、配偶（1宗）。

至於因經濟條件不佳而選擇棄嬰的案例則占8宗。

另外，警方在偵辦相關案件的過程中，意外發現京畿道龍仁市40多歲男子A某（嬰兒生父）、60多歲老婦B某（嬰兒外祖母），在嬰兒生母不知情的狀況下，於2015年3月將男嬰抱回住處一天而導致其死亡，之後將男嬰棄屍深山。

警方調查後發現，A某和B某很有可能是因為，孕婦曾接受過健康檢查，發現男嬰極有可能罹患唐氏症等遺傳性疾病，因此才早先一步將男嬰殺害。

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