水上摩托車相撞　美國田納西州69歲議員傷重亡

▲ 圖為美國田納西州民主黨團69歲前主席赫倫。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國田納西州民主黨團69歲前主席赫倫（Roy Herron）7月1日因水上摩托車事故住院，傷勢嚴重，經多日搶救，仍於9日宣告不治。

美聯社報導，赫倫1日前往肯塔基湖（Kentucky Lake）與另一輛水上摩托車相撞，手臂、骨盆傷勢嚴重，也有內出血的情況，被緊急送往納許維爾的范德比爾特醫學中心（Vanderbilt Medical Center）。然而住院接受治療多日，赫倫仍於9日在醫院過世。

田納西州野生動物資源局正在調查這起碰撞事件，但現階段尚不清楚具體情況。赫倫妻子南西卡蘿米勒赫倫（Nancy Carol Miller-Herron）表示，赫倫全心全意愛著家人，在當時正在做他最喜歡的事情，也就是和兒子們、朋友們在田納西州戶外一起度過時光。

葬禮計畫於周六在馬丁（Martin）一間教堂舉行，在赫倫過世的消息傳出後，許多人發聲致哀。美國前副總統高爾（Al Gore）表示，赫倫是最親愛的朋友，也是田納西州最忠誠的公僕之一；民主黨眾議員科恩（Steve Cohen）則形容，赫倫聰明、勤奮、誠實，是注定偉大的政治家。

赫倫在田納西州參眾兩院共任職26年，並在2013年至2015年期間擔任該州民主黨團主席。除了小兒子出生那時，他其餘時間從未錯過任何議程。