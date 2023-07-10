4人登山迷途又餓又渴　台中警消靠電桿號碼尋獲送下山

▲4人因迷途受困山區，員警消防靠電桿編號尋獲，並接送至派出所提供飲水食物。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

來自台中市的4名男女，昨日相邀至大雪山橫嶺山步道健行，因看見前方500公尺的沙蓮山時，卻不慎迷途在山區，立即打電話報警求援，轄區員警獲報詢問附近明顯地標，靠著電桿編號得知方位會同消防隊員前往搜尋，在白冷山尋獲飢渴的4人，立即接送至派出所提供飲水及西瓜消暑。

中市和平警分局天輪派出所於昨(9)日下午3時30分許接獲陳姓女子（62年次，住臺中市區）報案，稱與3位友人共4人迷路受困山區，警員廖瑛蓋詢問陳女，附近有無明顯地標？陳女找了電線桿，將編號告訴員警後，員警立即聯繫和平消防分隊共同前往救援。

原來陳女一行四人早上7點多從大雪山森林遊樂區的橫嶺山步道登山口出發，預定前往三角點後原路折返，所以只有攜帶飲水，未帶食物。抵達目的地後，看到往沙蓮山的標示牌，標示往沙蓮山距離僅500公尺，於是一行人想嘗試看看，卻因此迷路行走至白冷山，從早上出發走了8個多小時，又飢又渴，其中2人腳部又稍微扭傷，幸好警、消即時尋獲。



4時35分尋獲4人，原本騎乘機車尋找的員警返回派出所駕駛警車重返現場將4人載回派出所，提供飲水及西瓜解渴消暑，一夥人大口吃著西瓜，稍作休息後，員警幫忙代叫計程車將4人載往大雪山森林遊樂區停車處取車返家。

和平警分局提醒，前往山區旅遊、登山的民眾愈來愈多，但高山不比一般淺山步道平順好走，且山區氣候多變化，迷途、受傷的求救案件也較多，登山前請衡量身體狀況，做好行程規劃並攜帶齊全的裝備結伴同行，如屬高山，應有嚮導，切勿單身前往，天候不佳時，請勿勉強入山，以免發生危險。