印度恐怖暴雨釀22死　整座橋「10秒內遭沖垮消失」影片曝光

記者張寧倢/綜合外電報導

印度暴雨導致全國至少22人死亡。北部喜馬偕爾邦(Himachal Pradesh)12個縣就有多達10個縣發布大雨紅色警報,幾乎所有主要河流都氾濫成災,過去48小時內記錄20起重大土石流、17起山洪爆發,30多棟房屋被毀,橋樑道路被沖斷,其中一座50年歷史的橋樑被沖垮後,在10秒內就被淹沒消失,驚險畫面曝光。

▲喜馬偕爾邦門迪縣一條50年歷史的橋樑被洪水沖斷。(圖/翻攝自YouTube)

綜合印度斯坦時報、NDTV等印度媒體報導,印度北部9日遭暴雨襲擊,喜馬偕爾邦災情最為嚴重,土石流與洪災,農田、道路、車輛與民宅都被大雨淹沒甚至沖毀,光在當地就有至少6人喪命,其中包含西姆拉縣(Shimla)一戶民宅遭土石流襲擊後導致3名家庭成員同時死亡,西姆拉郊區村莊1名少女遭沖垮的房屋活埋,古盧縣(Kullu)與昌巴縣(Chamba)則各有1人死亡。

▲古盧縣橋墩被沖毀,橋梁搖搖欲墜。(圖/翻攝自推特)

門迪縣(Mandi)擁有50年歷史的帕奇瓦克特拉橋(Panchvaktra bridge)在暴雨中被沖垮,隨著湍急河流漂走。拉胡爾與斯皮提縣(Lahaul and Spiti)也有一座叫作納蘇里(Nursery Bridge)的吊橋被沖走。昌巴縣的巴坎橋(Bakan bridge)則被拍到不斷被水位高漲的河水猛力衝擊。另外古盧縣的國道3號部分路段地基被掏空,馬路直接被沖斷。

▲▼拉胡爾與斯皮提縣河水暴漲,吊橋直接被沖走。(圖/翻攝自YouTube)

印度媒體與網路社群上充斥著喜馬偕爾邦各地爆發洪水的災情影片,首席部長蘇庫(Sukhvinder Singh Sukhu)則呼籲居民們遠離河岸,隨時保持警惕,因為未來24小時預計還有更多強降雨。邦政府已下令各級學校與大學10至11日須停課兩天,包含國道在內765條道路緊急封閉,由於多條連通道路與橋樑被沖垮加上山崩,該邦現有數以百計居民受困各地。

#WATCH | Portion of National Highway 3 washed away by overflowing Beas river in Kullu, Himachal Pradesh pic.twitter.com/c8gRsvSkt5 — ANI (@ANI) July 9, 2023

#BREAKING #India #Floods The Ravi River in Chamba, Himachal Pradesh, has been severely affected by heavy rainfall and flash floods, resulting in significant damage to the bridge. pic.twitter.com/H5oFrd7Zjl — National Independent (@NationalIndNews) July 9, 2023