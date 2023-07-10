印度恐怖暴雨釀22死　整座橋「10秒內遭沖垮消失」影片曝光

記者張寧倢／綜合外電報導

印度暴雨導致全國至少22人死亡。北部喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）12個縣就有多達10個縣發布大雨紅色警報，幾乎所有主要河流都氾濫成災，過去48小時內記錄20起重大土石流、17起山洪爆發，30多棟房屋被毀，橋樑道路被沖斷，其中一座50年歷史的橋樑被沖垮後，在10秒內就被淹沒消失，驚險畫面曝光。

▲喜馬偕爾邦門迪縣一條50年歷史的橋樑被洪水沖斷。（圖／翻攝自YouTube）

綜合印度斯坦時報、NDTV等印度媒體報導，印度北部9日遭暴雨襲擊，喜馬偕爾邦災情最為嚴重，土石流與洪災，農田、道路、車輛與民宅都被大雨淹沒甚至沖毀，光在當地就有至少6人喪命，其中包含西姆拉縣（Shimla）一戶民宅遭土石流襲擊後導致3名家庭成員同時死亡，西姆拉郊區村莊1名少女遭沖垮的房屋活埋，古盧縣（Kullu）與昌巴縣（Chamba）則各有1人死亡。

▲古盧縣橋墩被沖毀，橋梁搖搖欲墜。（圖／翻攝自推特）

門迪縣（Mandi）擁有50年歷史的帕奇瓦克特拉橋（Panchvaktra bridge）在暴雨中被沖垮，隨著湍急河流漂走。拉胡爾與斯皮提縣（Lahaul and Spiti）也有一座叫作納蘇里（Nursery Bridge）的吊橋被沖走。昌巴縣的巴坎橋（Bakan bridge）則被拍到不斷被水位高漲的河水猛力衝擊。另外古盧縣的國道3號部分路段地基被掏空，馬路直接被沖斷。

▲▼拉胡爾與斯皮提縣河水暴漲，吊橋直接被沖走。（圖／翻攝自YouTube）

印度媒體與網路社群上充斥著喜馬偕爾邦各地爆發洪水的災情影片，首席部長蘇庫（Sukhvinder Singh Sukhu）則呼籲居民們遠離河岸，隨時保持警惕，因為未來24小時預計還有更多強降雨。邦政府已下令各級學校與大學10至11日須停課兩天，包含國道在內765條道路緊急封閉，由於多條連通道路與橋樑被沖垮加上山崩，該邦現有數以百計居民受困各地。

#WATCH | Portion of National Highway 3 washed away by overflowing Beas river in Kullu, Himachal Pradesh pic.twitter.com/c8gRsvSkt5 — ANI (@ANI) July 9, 2023

#BREAKING #India #Floods The Ravi River in Chamba, Himachal Pradesh, has been severely affected by heavy rainfall and flash floods, resulting in significant damage to the bridge. pic.twitter.com/H5oFrd7Zjl — National Independent (@NationalIndNews) July 9, 2023