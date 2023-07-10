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紐約州「千年一遇暴雨」洪水狂淹　至少1死、1.3萬戶停電

記者張寧倢／綜合外電報導

美國國家氣象局表示，緩慢移動的夏季風暴於美東9日晚間襲擊紐約州，引發暴雨與罕見洪水，哈德遜河河谷（Hudson Valley）部分地區雨量達8英吋（約203毫米），包含紐約市在內的洪水預警將持續至10日上午6時。洪水導致1人死亡、1.3萬戶停電以及2個郡進入緊急狀態。CNN指出，部分地區發生千年一遇的暴雨。

▲▼紐約州奧蘭治郡（Orange County）9日降下暴雨引發洪水災情，州長辦公室宣布奧蘭治郡進入緊急狀態。（組圖／路透）

▲紐約州奧蘭治郡（Orange County）9日降下暴雨引發洪水，州長辦公室宣布奧蘭治郡進入緊急狀態。（組圖／路透）

根據紐約時報與CNN報導，紐約州大部分地區9日晚間面臨暴雨，東南部河谷地區有街道被洪水淹沒，車輛卡在積水的道路上。紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）宣布奧蘭治郡（Orange County）與安大略郡（Ontario County）進入緊急狀態，尤其奧蘭治郡在短短幾個小時內就遭遇危及生命的洪水，除了1人死亡外，目前又通報有人失蹤，緊急救援人員正在進行搜救，「水量異常地大」。

▲▼紐約州奧蘭治郡（Orange County）9日降下暴雨引發洪水災情，州長辦公室宣布奧蘭治郡進入緊急狀態。（組圖／路透）

▲奧蘭治郡有一名30多歲女性死亡。（組圖／路透）

奧蘭治郡行政首長紐豪斯（Steven M. Neuhaus）與州參議員斯考菲斯（James Skoufis）證實，當地一名30多歲女性因洪災死亡。紐豪斯表示，位於哈德遜河西岸的西點軍校（West Point）與高地瀑布鎮（Highland Falls）附近，多次接獲水上救援的求救電話。西點軍校9日下午在6小時內降下超過7.5英吋（約190毫米）的雨量，CNN引用政府數據稱，該地點出現如此程度的強降雨，在以往任何一年的機率僅為0.1%，相當於千年一遇。

▲▼紐約州奧蘭治郡（Orange County）9日降下暴雨引發洪水災情，州長辦公室宣布奧蘭治郡進入緊急狀態。（組圖／路透）

▲奧蘭治郡當地許多道路淹水封閉，導致救援更加困難。（組圖／路透）

奧蘭治郡應急管理副專員麥克（Alan C. Mack）表示，道路封閉增加了救援難度，目前不清楚有幾人受困，「我們已經到了就算知道民眾受困也無法援救的地步，因為道路都被封了」。同樣在哈德遜河西岸的康瓦爾鎮（Cornwall）應急中心則報告當地發生土石流，道路與車輛被淹，呼籲民眾若所在地點不安全，則應前往地勢較高處避難。

另外，紐約市南部有2條鐵路軌道被沖毀，導致一輛開往紐約的列車在半路被迫臨時停止。紐約市在內等多個地區皆於9日晚間罕見地發布了洪水預警，包含曼哈頓、布朗克斯、皇后區、西徹斯特郡、柯林頓郡與富蘭克林郡，紐約時報指出，這不僅代表洪水正在爆發，也表示災情正在對人類生命構成嚴重威脅，估計警報將持續至10日上午6時（台灣時間10日晚間6時）。

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