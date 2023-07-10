女在新家衣櫥發現「恐怖密室」　畫面曝光網嚇壞：裡面一定有住人





▲女在家裡發現隱藏密室。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子近來搬到新家，好奇探索新家環境時，意外在一個衣櫥裡面發現密室，而且密室裡面還留有床墊、衣物、衛生紙和色情雜誌等生活物品，可怕發現在網路上爆紅，還有許多網友提醒她，「一定有人住在裡面」。

女網友在國外知名論壇Reddit發表一支影片，影片中可看到，女子在房間衣櫥中發現一個埋藏約50年的暗門，打開門後發現，裡面竟然有一間密室，密室裡面還有許多約來自70、80年代的生活用品。

女子表示，「在我們搬進來之間，這間房子已經空了一段時間，我姊之前在衣櫥內發現小門，還以為只是一個普通的櫃子，結果找到這個房間，房間裡面放置的東西看起來都很有年代感」。

女子和家人在房間內找到床墊、枕頭、幾罐不含酒精的啤酒、衛生棉條、衛生紙、牙刷，和一個只寫了一頁的筆記本，還有色情雜誌和凡士林等物品，讓她疑惑表示，「不曉得他們是怎麼把床墊塞進這個小空間裡的？我猜這裡可能是前任主人，青少年時期偷藏違禁品的地方」。

影片在網路上爆紅後引發討論，許多網友表示，「好可怕，可以拍成恐怖電影了」、「看起來一定有人住在那裡面」、「說不定有人曾經被關在裡面」。女網友後來回覆，由於感覺實在太恐怖，所以她只在那住了幾個星期就搬走了。