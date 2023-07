索契暴雨淹水沖走汽車「90度直立」誇張影片曝光　撞成一團超慘

▲索契降下暴雨。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

不只日本與印度,俄羅斯西南部克拉斯諾達爾邊疆區(Krasnodar Krai)部分地區也降下暴雨,黑海港口城市索契(Sochi)更在短短一天降下2個月降雨量,釀成災情。依據畫面,災區建築物被水淹沒,多輛汽車被水流沖走撞成一團。

- Floods occurred in #Sochi , #Russia . Here the images. pic.twitter.com/C58IHynTq0

綜合每日郵報、Storyful等報導,克拉斯諾達爾邊疆區部分地區出現淹水災情,民眾在當地10日凌晨撤離。位在索契西北部一個多小時車程的村落米爾尼(Mirnyy)約有150棟建築物被淹,索契救援隊趕抵現場展開救援行動。

馬采斯塔河(Matsesta River)潰堤後,隨著湍急黃濁泥水流出,災區多輛汽車被沖走,撞成一團。暴雨警報將持續至10日結束為止。

報導指出,索契8日晚間的Khostinsky區降下大雨之後,多輛汽車毀損,全都堆在街道上。俄羅斯應急部表示,暴雨過後引發的山洪沖毀多輛汽車以及房屋,沒有人員傷亡。

Back to Sochi, Russia

The flood is still going on

Two guys try to save a car pic.twitter.com/iTnLojqKps