半年內4死！TikTok瘋傳「跳船挑戰」　男在孩子面前斷脖當場死亡

▲阿拉巴馬州當局警告，已有4人因為抖音挑戰死亡。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州當局近來警告，過去6個月內有許多人因為進行時下流行的抖音跳船挑戰(Boatjumping)，從高速行駛的船上跳到海中，導致許多人因此扭斷脖子溺水，目前已經造成4人死亡，其中1人還是一名父親。

阿拉巴馬州當地救援隊隊長丹尼斯(Jim Dennis)表示，「過去6個月，我們發生了4起溺水事件，而這些事件原本都是可以避免的，因為他們在進行抖音挑戰」。從網路流傳影片中可看到，許多網友在高速行駛的船上，突然從船尾後空翻或是直接跳入水中。

丹尼斯表示，第一名受害者是發生在今年2月，男子跳入庫薩河(Coosa River)後死亡，事發當時他的妻子與小孩也在現場幫忙拍攝，「不幸的是，妻子意外成為這起死亡事件的紀錄者」。

自從第一起死亡事件發生後，很快又發生三起類似事件，而且4人都是事發時當場身亡，讓丹尼斯無奈表示，「人們在面對攝影機時，似乎更容易做出傻事，因為他們想要在網路上向朋友炫耀」，提醒民眾別再從事類似活動，以免造成永久癱瘓甚至死亡的結果。