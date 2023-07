半年內4死！TikTok瘋傳「跳船挑戰」　男在孩子面前斷脖當場死亡

▲阿拉巴馬州當局警告,已有4人因為抖音挑戰死亡。(圖/翻攝自TikTok)

記者李振慧/綜合報導

美國阿拉巴馬州當局近來警告,過去6個月內有許多人因為進行時下流行的抖音跳船挑戰(Boatjumping),從高速行駛的船上跳到海中,導致許多人因此扭斷脖子溺水,目前已經造成4人死亡,其中1人還是一名父親。

阿拉巴馬州當地救援隊隊長丹尼斯(Jim Dennis)表示,「過去6個月,我們發生了4起溺水事件,而這些事件原本都是可以避免的,因為他們在進行抖音挑戰」。從網路流傳影片中可看到,許多網友在高速行駛的船上,突然從船尾後空翻或是直接跳入水中。

丹尼斯表示,第一名受害者是發生在今年2月,男子跳入庫薩河(Coosa River)後死亡,事發當時他的妻子與小孩也在現場幫忙拍攝,「不幸的是,妻子意外成為這起死亡事件的紀錄者」。

自從第一起死亡事件發生後,很快又發生三起類似事件,而且4人都是事發時當場身亡,讓丹尼斯無奈表示,「人們在面對攝影機時,似乎更容易做出傻事,因為他們想要在網路上向朋友炫耀」,提醒民眾別再從事類似活動,以免造成永久癱瘓甚至死亡的結果。

