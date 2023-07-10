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IAEA為日本背書！署長稱福島核廢水「可喝、游泳」：北韓核武更危險

▲▼國際原子能總署署長葛羅西9日和南韓最大在野黨共同民主黨會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際原子能總署署長葛羅西9日和南韓最大在野黨共同民主黨會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

國際原子能總署（IAEA）4日在評估報告表示，福島第一核電廠含有氚的「核處理水」排放入海計畫符合國際安全標準，為此日本政府計畫最快今年8月展開相關行動，引起南韓、中國等周邊國家疑慮，南韓在野黨甚至質疑IAEA被日本政府用錢收買。為此，IAEA署長葛羅西造訪南韓，並表示北韓（朝鮮）核武議題更值得被關注。

2011年3月11日東日本大地震後，福島核電廠第1至3號機組冷卻功能遭海嘯破壞而導致爐心熔毀，廠方向機組灌水降溫時產生大量核汙水，以及過程中流入廠房機組的地下水、雨水，每天產生平均90噸核汙水，雖經多核素處理系統（ALPS）去除銫、鍶等多種放射性物質，但卻因現行技術而難以去除氚存留，因此又被稱為ALPS處理水。

其實，今年5、6月日本政府決定從今年將核處理水排放入海的計畫釋出後，便引發南韓當地居民、漁民、在野政黨的疑慮，儘管南韓政府派遣專家前往日本當地視察，卻依舊無法消弭疑慮，民眾擔憂漁產、甚至是食用海鹽遭到核輻射汙染，在鹽田面積和產量驟減加上民眾預期心理影響，海鹽價格飆漲75%，導致超商貨架的海鹽被民眾搶購一空。

▼南韓民眾擔憂海鹽受到日本排放福島核電廠廢水汙染，在預期心理影響下，位於大田廣域市西區屯山洞的一間大型超市，海鹽被搶購一空。（圖／CFP）

▲▼南韓民眾擔憂海鹽受到日本排放福島核電廠廢水汙染，在預期心理影響下，位於大田廣域市西區屯山洞的一間大型超市，海鹽被搶購一空。（圖／CFP）

▲▼南韓國會議員金映宣前往首爾鷺梁津水產市場時，竟當場撈起魚缸水喝。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

▲南韓國會議員金映宣前往首爾鷺梁津水產市場時，竟當場撈起魚缸水喝。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

為了消解民眾對於漁產的疑慮，南韓執政黨國民力量的國會議員金映宣6月30日前往首爾特別市銅雀區鷺梁津水產市場時，甚至當場表演「喝魚缸裡淨化過的海水」，證明喝海水（核處理水）的安全性，宣稱該海水是2011年福島核電廠事故後排放、流至南韓近海的海水，因此絕對比未來日本政府排放入海的核處理水更加「濃、純、香」。

為了消弭南韓居民和漁民、共同民主黨等在野政黨的疑慮，IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）結束日本行程後，7至9日造訪南韓三天兩夜，不過7日晚間抵達首爾金浦機場時便遭民主勞總（政治傾向偏進步派工會）等公民團體持「滾出韓國」、「反對排放入海」等標語圍堵抗議，直到2個多小時後的隔天凌晨，才從較為隱密的通道離開。

外界原本預估葛羅西會在南韓舉辦記者會，親自向媒體和大眾解釋福島核處理水（核廢水）排放入海的安全性，最後葛羅西卻選擇僅接受《朝鮮日報》、《中央日報》、《韓聯社》等部份南韓媒體的專訪，針對現有南韓當地對評估報告的質疑做出解釋，不過他也向共同民主黨（南韓最大在野黨）提出疑問，表示未來若共同民主黨執政，是否會選擇和IAEA對著幹。

▲▼IAEA署長葛羅西以「水」稱呼福島核處理水，表示他可以喝、也可在裡面游泳。（圖／路透）

▲IAEA署長葛羅西以「水」稱呼福島核處理水，表示他可以喝、也可在裡面游泳。（圖／路透）

葛羅西為日本政府背書，強調將福島核電廠廢水排放入海的計畫非常安全，「含有氚成份的核處理水均符合國際標準，我可以喝下核處理水，也可以在核處理水游泳。」

葛羅西表示，「比起福島核電廠核處理水，我更加擔憂北韓研發核武，目前北韓隨時可以進行核試驗，他們所擁有的核武研發設施相當龐大，不僅未侷限在過去的寧邊核設施，北韓在其他地方的核武裝設施仍在運作，這是南韓和國際社會必須高度重視的問題，北韓很有可能誤判局勢而使用核武。」

葛羅西解釋，IAEA並未透過該份評估報告為日本岸田政府背書，「日本政府向IAEA要求，協助審視（排放福島核處理水）的處理程序是否符合國際安全規範，這反而能夠成為很好的先例。」

不過對於葛羅西的解釋，南韓共同民主黨似乎不太買單。

▲▼南韓學生戴起尹錫悅、岸田文雄、葛羅西的面具，抗議IAEA為日本排放福島核廢水背書。（圖／路透）

▲南韓學生戴起尹錫悅、岸田文雄、葛羅西的面具，抗議IAEA為日本排放福島核廢水背書。（圖／路透）

根據偏進步派（左派）政治傾向的韓媒《韓民族新聞》，共同民主黨國會院內代表朴洸溫今（10）日表示，無法接受葛羅西在專訪時的發言內容，他認為葛羅西的談話充滿著政治性的傲慢、且在科學解釋方面缺乏誠意；至於同樣為進步派大報的《京鄉新聞》則評論，葛羅西竟以「水」（Water）稱呼核處理水，3天2夜把自己想說的話講完就離開了。

據悉，葛羅西8日在首爾會晤南韓原子力（原能）安全委員長劉國熙，並和南韓外交部長朴振進行1個半小時的會談。

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