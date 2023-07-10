日本九州暴雨沖毀20處鐵道　觀光列車「由布院之森」停駛至7月下旬

記者張寧倢／綜合外電報導

日本九州北部地區10日降下罕見暴雨，引發土石流，造成至少1人死亡、3人失蹤。目前福岡縣、大分縣多地皆發布相當於最高等級的第5級大雨特別警報。JR九州也在官網公告，受連日雨勢影響，久大本線鐵路共20處路段發生軌道床崩塌等情形，將暫時停駛，頗受觀光客歡迎的「由布院之森」列車也將停駛至7月下旬。

▲日本九州觀光特快列車「由布院之森」（特急ゆふいんの森）將停駛至7月下旬。（圖／ETtoday資料照）

▲日本九州連日豪雨造成災情，「由布院之森」觀光列車行經路段出現部分軌道邊坡崩塌情況。（圖／翻攝自JR九州官網）

根據每日新聞等日媒報導，日本氣象廳10日上午6時40分針對福岡縣筑後市多個地區發布大雨特別警報，7時20分隨即擴大警報範圍，上午8時與9時5分再針對大分縣西部與北部發布大雨特別警報。日本大雨警報共分5個等級，「特別警報」適用於超過「警報」發布標準的數十年一遇災害時所發布的第5級警報，代表已經或即將面臨災害，並可能開始出現撤離困難的情況。

報導指出，九州北部10日6時以前有部分地區降雨量已累計逾200毫米，線狀降水帶可能在同一地區持續性帶來雨勢，導致多發性土石流或河水氾濫等淹水災情，日本氣象廳估計暴雨將持續至10日中午。

據大分電視台報導，JR九州先前發布公告，受連日大雨影響，久大本線豐後森站至由布院站之間的鐵路，發生軌道道床遭沖刷流走，以及鐵道旁斜坡崩塌等共20處程度不一的受損情況，因此該區間將暫停運行改以巴士接駁，估計要等到7月下旬才會恢復營運。而此區間也包含深受台灣等外國遊客喜愛的「由布院之森」觀光列車，將一併暫停運行。另外，由布號列車則僅在限定區間運行。

報導指出，以九州北部為中心的交通狀況10日上午開始出現混亂，目前JR九州官網公告，包含福岡／北九州、大分、佐賀／長崎、熊本地區鐵路，以及九州、西九州新幹線都出現15分鐘或更長時間以上的誤點。另外，鹿兒島地區鐵路則有部分區間將長時間暫停運行。

▼九州北部10日發生暴雨，截至上午10時JR九州鐵路多個路線出現延誤情況。（圖／翻攝自JR九州官網）