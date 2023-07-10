拜登展開訪歐之行　重頭戲北約峰會表態團結挺烏克蘭

▲美國總統拜登出訪歐洲。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社德拉瓦州多佛9日綜合外電報導

美國總統拜登今天啟程走訪歐洲三國，此行重頭戲是參加立陶宛主辦的北大西洋公約組織（NATO）高峰會，展現北約雖尚未接納烏克蘭入盟，但將力挺烏國反抗俄羅斯入侵。

路透社報導，拜登由德拉瓦州的多佛空軍基地（Dover Air Force Base）出發後，首站前往倫敦，明天將會晤英國首相蘇納克（Rishi Sunak），然後前往溫莎城堡（Windsor Castle）拜訪英國國王查爾斯三世（King Charles）。

拜登明晚就將轉往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），出席11日與12日的北約國家領袖峰會。與會領袖除展現對烏克蘭支持，也將讓烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）了解未來要如何做才能加入北約。

在拜登啟程之際，美國有線電視新聞網（CNN）播出對他的專訪，他呼籲目前對烏克蘭爭取加入北約一事應審慎以對，因為依據北約的共同防禦條款，北約此時讓烏克蘭入盟恐將捲入與俄羅斯的戰爭。

拜登說：「我覺得在目前的戰爭期間，北約現在對於是否把烏克蘭納為成員國尚未達成一致意見。」

澤倫斯基則在今天播出的訪問中表示，北約這次峰會若能對烏克蘭提出入盟邀請，將傳達出對俄國無所畏懼的訊息。他又說，烏克蘭在尚未加入北約之前應該獲得明確的安全保障，這將是他赴維爾紐斯與會爭取的目標之一。

拜登此行最後一站是芬蘭首都赫爾辛基，他除了與新加入北約的芬蘭的領袖會談，也將參與美國與北歐國家領袖峰會。