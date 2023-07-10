拜登：烏克蘭只要遵守一個條件　就可以加入北約

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拜登：俄烏戰爭先結束　烏克蘭才能加入北約

▲▼拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

中央社

美國總統拜登接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時說，烏克蘭還沒準備好加入北大西洋公約組織（NATO），俄羅斯侵略烏克蘭戰爭得先結束，北約才能考慮把烏克蘭納為成員國。

拜登（Joe Biden）向CNN表示，雖然討論烏克蘭立即加入北約還為時太早，但美國及北約盟邦會繼續向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和烏國軍隊提供結束俄羅斯侵略戰爭所需的安全與武器。

他說：「我覺得在目前的戰爭期間，北約現在對於是否把烏克蘭納為成員國尚未達成一致意見。」

拜登指出，現在讓烏克蘭加入北約，將意味北約會與俄國開戰。

根據北約憲章第5條，北約盟國承諾捍衛任何遭到攻擊的成員國。拜登說：「這是我們全都做過的承諾。如果爆發戰爭，那麼我們都會捲入戰爭。在這種情況下，我們會與俄國開戰。」

他又說：「我認為我們必須為烏克蘭找到一條合理的道路，使烏國有資格加入北約。」

白宮7日宣布美國將首度向烏克蘭運送集束彈藥，拜登針對此事告訴CNN說，提供有爭議的集束彈藥給烏克蘭是「艱難的抉擇」，但他確信這是有必要的，因為正向俄國軍隊發動反攻的烏克蘭即將耗盡彈藥。

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