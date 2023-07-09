剛挺過土耳其強震！8樓建築被手賤男連扔3石　下秒瞬間崩塌成平地

▲土耳其有男子向一棟建築扔了3塊石頭後，大樓瞬間倒塌。（圖／翻攝自Reddit）

記者葉睿涵／編譯

美國論壇網站Reddit最近瘋傳一段影片，顯示土耳其的馬拉蒂亞（Malatya）有一名白衣男子朝一棟8層樓高的建築連續扔了3塊石頭後，原本還高聳挺立的建築突然就轟地一下倒了下來，導致現場塵土飛揚，原本在周圍圍觀的民眾也嚇得紛紛逃走。

發布這段影片的網友聲稱，這座建築曾順利挺過土耳其今年2月發生的奪命大地震，不過由於建築的結構已被嚴重破壞，因此它雖然外表看起來還很堅固，但其實早已脆弱不堪。

目前媒體無法證實這段影片的真實性，但相關影片已引起不少網友注意，紛紛在留言區開玩笑道，「土耳其版的一拳超人（One Punch Man）」、「這棟建築該不會是玻璃做的吧」、「大boss在剩餘生命值剩下1的時候受到重磅一擊」。

有網友也聲稱，他看見房子在倒塌前「石頭內部曾閃現類似小型炸彈的閃光」，懷疑男子扔的其實不是普通的石塊，獲得不少網友認可。不過也有網友提醒，無論這段影片是真是假，人們也必須考慮自身安全，不要挑戰經歷過強震的房子的堅固程度。