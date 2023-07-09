「買炸雞失蹤」人妻找到了！新婚隔天和前男友私奔　老公心碎

▲ 法赫米與昂姬新婚才1天，昂姬就消失得無影無蹤。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼一名人妻新婚隔天說要去買炸雞，沒想到出門後就此人間蒸發，老公苦尋不找，因此登上媒體版面，引發網友關注。警方事隔近2周終於找到女子，才發現她竟和前男友私奔，令老公十分心碎。

26歲男子法赫米（Fahmi Husaeni）6月25日和相戀5個月的21歲妻子昂姬（Anggi Anggraeni）成婚，第二天下午昂姬說要去買炸雞，只帶著手機和錢包就出門，卻遲遲沒有回家，焦急的法赫米隔天向警方報案。當時昂姬的父母也聯絡不上女兒，「我們十分喜歡我們的女婿，但現在發生了這樣的事我們也很悲傷」。

當地媒體《論壇新聞》（Tribunnews）最新消息指出，警方證實，昂姬失聯12天後已在萬隆被尋獲，8日在前男友AL陪同下回到娘家。

據報昂姬半年前和AL分手後認識法赫米，兩人開始約會後進展到結婚，但昂姬和AL仍藕斷絲連，新婚第二天就和AL私奔，令昂姬家人十分尷尬。

法赫米坦言，7日與女方家屬協商後已決定結束這段婚姻，並PO出影片向關注這起事件的網友說明，「我失蹤的妻子昂姬已經找到，已經和家人解決這項問題」，「現在起昂姬不再是我的妻子，我會將她送回給她的家人」，但仍持續上傳兩人過去的甜蜜合照，寫下心碎心情，網友紛紛留言表示安慰。