東京淺草寺「巨龍畫」突大面積脫落　垂掛天花板上

▲這幅天花板的「龍之圖」畫作7月8日上午11時左右剝落 。（圖／翻攝自推特）

中央社東京9日綜合外電報導

台灣民眾赴日旅遊必遊景點、位於東京都台東區的淺草寺，7月8日發生本堂天花板「龍之圖」在參拜遊客頭上剝落事件，所幸仍垂掛未掉落。警視廳表示，畫作剝落並未造成人員受傷。

日本TBS電視台、產經新聞及朝日電視台報導，淺草寺表示，這幅天花板的「龍之圖」畫作是在7月8日上午11時左右剝落，雖然不清楚畫作剝落的原因，但已在當天關門後移除這幅畫作。

「龍之圖」剝落時正好有許多遊客正在參拜，從現場民眾拍攝到照片來看，「龍之圖」剝落後仍有一邊垂掛在天花板上，並未直接掉落在下方參拜遊客頭上。

淺草寺方面受訪時說，過去已考量要進行修復，沒想到比預想來得早剝落。

「龍之圖」大小約6.4公尺乘4.9公尺，由日本畫大師川端龍子在1958年所繪，因為畫作持續劣化，原定今年秋天時展開修復作業。寺方相關人士表示，由於此圖是淺草寺的象徵物，希望能盡早進行修復。