她會議室激戰男同事！分手後對方妻持性愛照威脅　才知被偷拍

▲兩人因為經常需要喝酒應酬，迅速拉近關係。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

英國一名28歲的單身女性在一間大型會計公司上班，擁有人人稱羨的工作，然而她卻因為一時意亂情迷，與另一名已婚男同事發生婚外情，儘管事後她後悔並堅決分手，但是卻被對方的妻子發現兩人的外遇，男方的妻子甚至還拿出她被男同事偷拍的不雅性愛照，揚言要讓全公司都知道她的行為。

根據《太陽報》報導，這名28歲女子在一間知名大型會計公司上班。她表示，這份工作非常需要社交，因此她和同事經常一起應酬喝酒。某天晚上，她在業務部認識一名吸引眾人目光的男性。儘管她的朋友曾經提醒她，這名男同事經常勾搭新來的女同事，並與其出軌，但是她終究無法抵抗對方強大的吸引力。

這名31歲已婚男同事從未隱瞞結婚的事實，不過經常強調他和妻子是開放式關係，能夠接受對方擁有其他性伴侶。有一天，兩人在應酬後，她突然發現自己將鑰匙忘在辦公室，因此便在男方的陪同下返回辦公室。兩人一路上暢談心事，因此抵達辦公室後，兩人就在會議室內忘情激戰。

此後，兩人又私下見面多次，最後更回到女方所住的公寓發生性行為。她表示，自己的確玩得很開心，但很快地就發現自己不可能真正地了解對方，因此便單方面結束這個不正常的戀愛關係。她強調，兩人在工作上仍保持著良好的關係。

直到有一天，她突然收到一則陌生簡訊，寄件者竟是這名已婚男同事的妻子。他的妻子憤怒表示，要把兩人「互相取悅」的不雅性愛照傳給她的老闆，甚至還在簡訊中附帶照片。女子震驚不已，因為很明顯地夫妻倆對於婚姻的共識，與男同事當初所言不一樣，而且她甚至不知道自己竟然被男同事偷拍性愛照。照片中更可以清楚看到兩人在董事會的會議室中激戰，讓她十分崩潰。