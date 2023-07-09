印度暴雨12死！德里降雨量破40年紀錄　道路被沖毀畫面曝光

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記者詹雅婷／綜合報導

印度北部多地過去2日降下暴雨釀成災情，住處天花板塌陷、房屋傾倒，造成至少12人死亡，部分國道道路被沖毀。而德里（Delhi）降雨量在24小時達到153毫米，創下1982年以來7月單日最高紀錄。

▲印度暴雨釀成災情。（圖／路透，下同）

綜合NDTV等報導，印度北部多地降下暴雨，氣象局預估德里、哈里亞納邦、喜馬偕爾邦等北部地區將有大雨或是極端大雨出現。

德里7日歷經本季度首場大雨，部分地區因淹水發生交通阻塞情形，24小時降雨量來到153毫米，創下1982年以來7月單日最高紀錄，8日全市及周邊地區仍持續下大雨，另座城市古爾岡（Gurugram）出現淹水、停電情形。

#WATCH | Area near Gurugram's Sadar Police Station witnesses severe waterlogging due to heavy rainfall in the city. pic.twitter.com/7LGN73L9lp — ANI (@ANI) July 9, 2023

暴雨也釀成災情，德里一名58歲婦女因住處天花板倒塌死亡，拉賈斯坦邦4人因降雨發生事故過世，北方邦一名婦女與6歲女兒因房屋倒塌喪命，喜馬偕爾邦也有一家三口因類似事故死亡。在查謨和喀什米爾的蓬奇（Poonch）地區，有2名士兵被山洪沖走過世。

由於持續降雨等因素，一年一度的印度教阿瑪爾納特朝聖之旅（Amarnath Yatra）連續第3天喊卡，斯利那加-查謨公路約有3000輛汽車受困，部分道路發生坍方。另外，喜馬偕爾邦古盧（Kullu）地區沿比亞斯河的國道部分路段被沖毀。