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英情報：瓦格納兵變「俄官媒也嚇到」　3階段反應曝光

▲▼瓦格納集團（Wagner）傭兵準備撤離頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（圖／路透）

▲ 瓦格納與克宮達成協議後，傭兵準備撤離頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團6月24日發動叛變，雖在白俄羅斯居中斡旋下短短一天就平息，但英國國防部戰情報告指出，俄國官媒第一時間相當措手不及，待兵變結束後才開始宣揚總統普丁成功平亂的形象。

根據《衛報》，英國國防部9日更新俄烏戰情指出，幾乎可以肯定俄羅斯媒體對上月底的瓦格納兵變「感到震驚」且「毫無準備」。

情報顯示，俄國官方認可的媒體對2023年6月24日瓦格納集團兵變的反應分為3個階段，「幾乎可以肯定媒體最初感到驚訝，沒有做好準備」，電視台也維持原本的時間表。

第二階段是在兵變落幕後，俄國官媒試圖「修正」俄軍處於被動狀態的說法，營造總統普丁平息叛亂、避免流血事件的成功形象，試圖凝聚人民，團結支持普丁。

第三階段則是近一周後，官媒開始淡化瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）和兵變的重要性，同時抹黑普里格津形象。

英國國防部指出，瓦格納Telegram頻道基本上已經荒廢，幾乎能夠肯定是受到國家干預，而普丁在此之際在公開場合異常活躍，「幾乎可以肯定是為展現實力。」

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