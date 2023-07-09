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烏克蘭國防部承認　轟炸克里米亞大橋「破壞俄軍補給線」

▲▼ 克里米亞大橋。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里米亞大橋去年10月發生爆炸，冒出熊熊火光與濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在俄烏戰爭開打500天之際，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）透過社群平台Telegram承認，克里米亞大橋2022年爆炸事件出自烏軍之手，目的是要破壞俄羅斯部隊後勤補給線。

商業內幕報導，克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋）是連接俄羅斯本土與克里米亞半島的大橋，不過就在2022年10月，橋上一輛裝有炸藥的卡車行駛期間爆炸，導致大橋結構嚴重受損，當時俄羅斯總統普丁稱這起事件為恐怖主義行為。

其實烏克蘭發動這場攻擊行動一直是公開的秘密。早在去年，紐約時報就已經發表一篇調查報告，點名這起事件幕後主使者就是烏克蘭。儘管烏方當時並未宣稱對此負責，但烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）曾暗示，「所有非法的東西都必須銷毀，所有被偷走的東西都必須歸還烏克蘭。」

針對這起事件，馬里亞爾8日表示，星期六是烏克蘭對克里米亞大橋發動第一次攻擊的第273天，破壞俄羅斯後勤補給線。

當初克里米亞大橋2018年開通時，普丁親自參加開通典禮儀式，然而去年卻遭攻擊爆炸，阻礙莫斯科後勤運輸。莫斯科時報指出，車輛交通直到今年2月才全面恢復，鐵路服務則是到5月才重啟。

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