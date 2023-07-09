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大陸 大陸焦點 特派現場

有5億不如月薪5千生子好？　陸紅娘大媽：我兒子有下一代才優秀

▲▼ 有五個億人民幣不如月賺五千生小孩優秀 。（圖／翻攝 羊城派）

▲杭州紅娘大媽「優秀」理論，引發大陸網友熱議 。（圖／翻攝 羊城派）

記者任以芳/綜合報導

生小孩就是優秀的象徵嗎？大陸杭州資深紅娘王大姐近期發言引起大陸網友關注。王大姐認為，與其擁有5億人民幣，不如自己兒子月賺5千人民幣有下一代「優秀」，該言論也讓王大姐受到網暴壓力，認為她太過偏激，不應該把結婚生子作為優秀的判斷。

大陸生育率逐年下滑，紅利人口正在萎縮當中，生不生孩子成為年輕人抗拒又焦慮問題。大陸一名做婚戀話題的網紅小羅，跑去杭州相親角拍攝訪問，正好遇見做紅娘生意的王大姐，結果，她受訪說出的「做人優秀論」被發到網路上，引發網友正反論戰。

▲▼ 有五個億人民幣不如月賺五千生小孩優秀 。（圖／翻攝 羊城派）

▲大媽認為，有五個億人民幣，不如自己兒子月賺五千有下一代優秀 。（圖／翻攝 羊城派）

影片中，她說，「什麼叫優秀？結婚孩子生出來叫優秀，你優秀？」

王大姐接著說，「我兒子5000塊一個月（單位：人民幣，同下），你5個億，我覺得你5個億不如我兒子，兒子有下一代，中國有未來……」

此話一出，大陸網友炸鍋了，許多負面攻擊開始導向王大姐，她也出面澄清，自己被拍攝的影片不完整，「我丈夫和孩子都看到了，都對我意見蠻大，已經對生活造成影響。」

王大姐也還原自己原話，「來我這邊找對象的80年的、70年的、60年的都有，但是他們找對象好像不是這樣找，要求蠻高的，要找漂亮的，要找條件好，總之什麼都要好。」

她也解釋，「我兒子只有5000塊一個月，早婚孩子也大了，家裡有傳代，國家有未來……事實上，我們家孩子收入不止5000塊，這是個舉例，只是用來說明婚姻的重要性。」

王大姐很生氣，當時跟小羅聊了10多分鐘，其他談話沒有被剪進去，還被斷章取義。從事30多年公益相親形象毀於一旦，特別想幫自己澄清。

據陸媒報導，事後拍攝者網紅小羅也出面致歉表示，「王大姐要表達的意思，哪怕賺5個億，如果沒有下一代，還不如月薪5000元有個孩子。」

▲▼小學,孩童,小孩,孩子,上學,列隊。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲多數大陸網友認為，優秀的定義不應該侷限在結婚生子上面。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

王大姐之後又說，「為了下一代，我們什麼都不在乎，我告訴你們（鍵盤俠），平時多到幼兒園門口去看看，多看看幸福的事情；多到小學門口去看看，肯定是幸福的。看看來接孩子的都是什麼人，我看都是電動車來接孩子，不是寶馬車來接孩子，你們說誰幸福……這個叫幸福，他們全家團圓，有孩子」。

最後，事情真相越說越模糊，許多網友還是認為王大姐觀點太狹隘，有人認為，「不應該拿生育和收入來比較他人」，也有網友覺得，為何優秀的定義就是結婚生子，誰保證這樣就是美滿家庭？」還有網友回擊，「比起孩子，我更想要5個億」

但也有網友讚同王大姐的說法，「有傳承，有下一代，國家才有未來，有希望」」、「只能說每個人對優秀的定義不一樣。」

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