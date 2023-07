烏克蘭糗了！俄宣稱繳獲英援烏「暴風影」飛彈　已移交專家研究

▲俄羅斯聲稱軍方繳獲了一枚英國為烏克蘭提供的「暴風影」飛彈。圖為「暴風影」此前在巴黎航展中展示的畫面。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯6日聲稱,軍方繳獲了烏克蘭一枚完整的「暴風影」飛彈(Storm Shadow),並將其移交給俄羅斯的專家研究。媒體相信,這枚飛彈預計是英國5月向烏提供的軍援之一,其射程超過240公里,還具備精準打擊的能力。

據《商業內幕》報導,俄羅斯軍隊日前擊落了一枚試圖攻擊俄方的「暴風影」飛彈,隨後俄軍迅速將相關飛彈「後送」至俄國部署在烏克蘭的科技中心,交由俄羅斯航天局前局長羅戈津(Dmitry Rogozin)進行研究。

Russian Officials are reporting that they have Successfully Recovered an almost Fully-Intact “Storm Shadow” Cruise Missile which is claimed to include the Warhead, Guidance System, and Electronic Warfare Equipment; the Missile and its Components are said to have been turned over… pic.twitter.com/rhu0wq47Cy