滑水道溜下來「再也沒上岸」　他頭撞泳池底身亡！落水瞬間曝光

▲男子從滑水道溜下來後，頭部猛撞泳池底部，不幸身亡。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

土耳其一名男子入住五星級飯店，並前往附設游泳池戲水，未料他從滑水道溜下來時，頭部重擊泳池底部，不幸身亡。而男子落水瞬間的畫面，也被監視器捕捉下來。

Aydinpost等外媒報導，本案發生在土耳其西南部的安塔利亞省，西爾加（Ali Cilga）與家人展開一趟期待已久的旅程，未料在住宿地點發生憾事。

根據監視器畫面，65歲的西爾加以「頭下腳上」的姿勢溜下來，落入泳池後，卻始終沒有浮出水面。接下來使用滑水道的數名遊客皆未察覺異狀，大約1分多鐘後，才有人驚覺不妙，趕緊呼叫救生員前來進行心肺復甦術（CPR）。

西爾加6月26日送醫，接受長達一周的救治，於7月3日宣告不治。當地媒體指出，在意外發生前，他就被泳池救生員警告，千萬不要用「頭朝下」的姿勢玩滑水道。

西爾加的遺體已經交由法醫相驗，驗屍結果尚未出爐，全案交由檢警調查中。