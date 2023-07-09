搭火車「前面坐皮膚科醫生」　眼尖揪臉上1異狀！意外救了男乘客

▲ 克里斯左臉上的斑點愈來愈大。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州一名男子搭火車時突然被前方乘客搭話，原來對方是皮膚科醫師，注意到他左臉上的詭異斑點，懷疑他可能罹患皮膚癌，建議他就醫檢查，沒想到真的令他及早發現癌症，救了他一命。

《商業內幕》報導，切爾西（Chelsey Straight）和老公克里斯多福（Christopher Chu）都是皮膚科醫師，有次聖誕節期間搭火車出遊時，老公突然輕推了她一下，示意想和她討論後方一名男乘客身上的異狀，她便假裝轉身調整窗簾，趁機觀察這名乘客，發現他的左臉上有一塊黑色且不規則形狀的斑點。

這對夫妻懷疑，男乘客可能罹患一種致命皮膚癌，切爾西便在快下車前和對方攀談，「我知道這樣可能有點怪，但我是皮膚科醫生，想知道您是否有找人看過（斑點）？」名為克里斯（Chris Meffen）的男乘客回答沒有，但最早在2017年注意到斑點，克里斯的老婆見狀也說，她之前就一直勸老公去看醫生。

切爾西和老公不久前才在德州開業，克里斯便前往接受檢查，果真發現他罹患原位黑色素瘤（Melanoma in situ），或稱黑色素瘤早期（第0期），可透過手術切除病變部位治療，因為僅位於皮膚表層，不須化療，且術後只要記得回診及注意陽光照射。

檢查結果讓克里斯鬆了一口氣，3度手術便將病變部位完全切除，如今已經擺脫癌症。切爾西提到，克里斯對於能夠在病變擴散到全身或帶來長期問題之前得到診斷及治療非常感激，且術後恢復狀況非常良好，已經接受多次後續檢查，切爾西也十分為他開心。