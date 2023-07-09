　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

玩通靈板出事！哥倫比亞36學生昏厥、暫時性失明　灑聖水後送醫

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲外傳起初只有部分孩童出狀況，但隨著時間一分一秒過去，越來越多孩子出現同樣症狀 。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞考卡省36名學生6日在學校玩通靈板，卻沒想到接連出現怪異行為，在相關人員潑灑聖水祈禱後，孩子們被緊急送往醫院，接受昏厥、抽搐、焦慮、暫時性失明等治療。

綜合鏡報、infobae等報導，事發於廷比基（Timbiquí）一間學校，當時有36名學生在場，起初只有部分孩童出狀況，但隨著時間一分一秒過去，越來越多孩子出現同樣症狀。相關人員形容，那是個非常不尋常的現象，「有一人看起來像是在掙扎，其他人趕緊把她抓住，不讓她打自己，接著另一人也遇到同樣情形。」

據悉這些孩子們在離開學校之前，接受聖水潑灑祈禱，接著才被送往醫院，進行昏厥、暫時性失明、焦慮等相關治療。相關人員透露，對於這起事件尚未有任何解釋，有些人說是因為玩通靈板，也有些人認為是在進行網路上發現的線上挑戰，不過可以確定的是大部分孩子都已經康復，「他們恢復了90%左右，有些人還有一些症狀，但不是很嚴重。」

針對這起事件的調查正在進行中，考卡省教育局長柯瑞亞（Amarildo Correa）呼籲要求家長、管理者、老師對學生更加注意，防止類似事件再度發生。

※以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

ET快訊
金曲歌王狂手抖　證實罹患甲狀腺亢進
警除草中暑命危36hrs忍痛拔管！　遺體送回老家
恐怖巧合！8人「路過國道大火」3分鐘後儀表板亮燈　惡火瞬間吞
恐怖男砍人影片曝！26歲女頸部遭攻擊倒地
床墊多久換一次？「1年吸汗94公升」專家曝可怕後果
阿本「病床上想通」辭掉7年幕後工作！　正式回歸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

剛挺過土耳其強震！8樓建築被手賤男連扔3石　下秒瞬間崩塌成平地

月收入1.3萬「拿6000養男友」　女怕被分手！幫付貸款還要請吃飯

「買炸雞失蹤」人妻找到了！新婚隔天和前男友私奔　老公心碎

蘇丹政府軍空襲「第一大城恩圖曼」至少22死　內戰以來最致命

她會議室激戰男同事！分手後對方妻持性愛照威脅　才知被偷拍

床墊多久換一次？「1年吸汗94公升」成細菌溫床　專家曝可怕後果

高溫襲美牢房變火爐！囚犯熱到昏迷無人理　6月已9人熱死獄中

東京淺草寺「巨龍畫」突大面積脫落　垂掛天花板上

搶匪大吼「把錢給我」沒人理！整間店淡定無視　他乾等30秒尷尬逃

印度暴雨12死！德里降雨量破40年紀錄　道路被沖毀畫面曝光

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

鳳梨遭嗆「詐騙老人47萬」沒道歉　親揭「阿嬤過世了」：不想造成2次傷害

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

只看色塊、剪影猜角色！　誰會是「皮克斯真鐵粉」？

剛挺過土耳其強震！8樓建築被手賤男連扔3石　下秒瞬間崩塌成平地

月收入1.3萬「拿6000養男友」　女怕被分手！幫付貸款還要請吃飯

「買炸雞失蹤」人妻找到了！新婚隔天和前男友私奔　老公心碎

蘇丹政府軍空襲「第一大城恩圖曼」至少22死　內戰以來最致命

她會議室激戰男同事！分手後對方妻持性愛照威脅　才知被偷拍

床墊多久換一次？「1年吸汗94公升」成細菌溫床　專家曝可怕後果

高溫襲美牢房變火爐！囚犯熱到昏迷無人理　6月已9人熱死獄中

東京淺草寺「巨龍畫」突大面積脫落　垂掛天花板上

搶匪大吼「把錢給我」沒人理！整間店淡定無視　他乾等30秒尷尬逃

印度暴雨12死！德里降雨量破40年紀錄　道路被沖毀畫面曝光

「特殊體重夫妻」不敢進電梯！下一畫面衝擊KIMIKO：一輩子不會忘記

剛挺過土耳其強震！8樓建築被手賤男連扔3石　下秒瞬間崩塌成平地

中暑分陰陽！治療方法大不同　中醫師曝刮痧前要知道的事

金曲歌王狂手抖爆「明天要進醫院檢查」！　證實罹患甲狀腺亢進

台中警除草中暑命危36hrs忍痛拔管　遺體送回仁愛部落老家

月收入1.3萬「拿6000養男友」　女怕被分手！幫付貸款還要請吃飯

汐止警聯合稽查擾民改裝車　1晚開40張罰單！半年通報驗車411件

「買炸雞失蹤」人妻找到了！新婚隔天和前男友私奔　老公心碎

恐怖巧合！8人「路過國道大火」3分鐘後儀表板亮燈　惡火瞬間吞車

婚禮前一天是摯友喪禮…　崔子IG哀悼「會一直記得無私付出的妳」

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

國際熱門新聞

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

韓美女網紅慘死柬埔寨　警曝疑遭性侵

準新郎車禍亡！交往15年初戀女友淚崩

三寶妹險釀車禍「露胸部道歉」　影片曝光

A片群組跳通知！她驚覺男主角全是老公

東京淺草寺「巨龍畫」突大面積脫落

搭火車前面是醫生　意外救了男乘客一命

訂婚才知「新娘拍AV」　他崩潰悔婚

喝喜酒要準備禮物　新娘：憑什麼空手來

飛機太重！19乘客被「趕下飛機」

烏軍承認炸克里米亞大橋　破壞俄軍後勤

飲酒是致癌直接原因　適量仍有害健康

網紅光溜溜出浴　驚知裸體秀被鄰居爽看1年半

9機器人記者會：絕不搶人類的工作

更多熱門

相關新聞

哥倫比亞2軍機「空中撞出火球」畫面曝

哥倫比亞2軍機「空中撞出火球」畫面曝

哥倫比亞空軍2架T-27 Tucano飛機升空進行飛行訓練，沒想到卻在空中相撞，其中一架飛機機翼爆出明顯火團，事發當下的畫面已在社群媒體上流傳。哥倫比亞軍方稍早已證實這項消息，整起事件造成一名飛行員死亡。

女去完海邊腿冒詭異紅疹　竟是寄生蟲產卵

女去完海邊腿冒詭異紅疹　竟是寄生蟲產卵

小男童超完美「越獄」手法曝　網讚天才：有前途

小男童超完美「越獄」手法曝　網讚天才：有前途

首先找到困雨林4童　搜救犬仍失蹤

首先找到困雨林4童　搜救犬仍失蹤

移民署屏東大學英文系連手介紹哥倫比亞

移民署屏東大學英文系連手介紹哥倫比亞

關鍵字：

通靈板哥倫比亞

讀者迴響

熱門新聞

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

林靖恩爆「賣掉李坤城房子」天天住飯店！

UNIQLO「免費好康」被挖出

台北大安區母子墜樓雙亡　遺書內容曝

《大學生》班底無預警宣布結婚！

李玟二姊怒了「戳破Bruce假富豪真相」！

KID叫外送「驚見坤達」！

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

炎亞綸慘了！《營業中》剩下頭頂背影

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

被朋友嫌怪！她喊「不穿內衣」超爽　一票人爆共鳴

苗栗騎士鐮刀襲警！腳中彈狂逃被逮

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面