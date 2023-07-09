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研究：氣候變遷恐「加速人類失明」　溫暖地區嚴重視障風險高5成

眼睛。（圖／達志／示意圖）

▲ 研究揭露，較溫暖地區居民較可能出現嚴重視力問題。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球暖化及聖嬰現象影響下，各地高溫頻創新高，加拿大一項研究更指出，氣候變遷可能正加速提升失明的比例，因為暴露在較強的紫外線下會損害角膜、水晶體及視網膜，也有刺激及感染的風險，可能導致嚴重視力障礙，甚至失明。

根據《每日郵報》，加拿大研究人員比較美國50州170萬人的視力問題發生率，發現相較較為涼爽的地區，生活在較溫暖地區的人罹患嚴重視力障礙的可能性高出近50%。全球平均氣溫自19世紀以來上升攝氏1.1度，專家坦言，在全球暖化之際，這項研究發現「非常令人擔憂」。

研究共同作者、多倫多大學老年學專家富勒-湯姆森（Esme Fuller-Thomson）指出，「隨著氣候變遷，我們預期全球氣溫會上升。監測老年人視障患病率未來是否提升很重要」，「若未來研究確定兩者之間為因果關係，視障與各郡平均氣溫的關係就非常令人擔憂」。

這項研究發表於《眼科流行病學》期刊（Ophthalmic Epidemiology），研究對象為2012年至2017年間65歲以上族群，受試者可能患有白內障、青光眼及結膜炎。

研究發現，相較氣溫低於華視50度（攝氏10度）的地區，如紐約、緬因州，在氣溫高於華氏60度（攝氏15.56度）的州如佛州、德州及喬治亞州，面臨這些疾病的風險較高。

年平均氣溫在華氏55至59.99度（攝氏12.78至15.55度）之間的地區，如佛州、肯塔基州及加州，居民罹患視力問題的可能性高出24%。在年平均氣溫華氏50至54.99度（攝氏10至12.77度）之間的州，患病可能性則有14%。

科學家提醒，這是一項觀察性研究（observational study），尚無法證明溫度升高會導致視力問題，仍需進一步研究。但研究小組在論文中提出幾種假設，說明氣候暖化如何提升視力問題風險。

一種理論認為，暴露在陽光中紫外線下的時間愈長，水晶體及眼睛其他部位受到的損傷愈大，進而增加罹患白內障等疾病風險。高溫也會提升罹患傳染性疾病的機率，例如真菌性角膜炎，進而提高視力問題風險。天氣變暖還會導致空氣污染物增多，可能改變眼睛部分結構。

研究結論指出，若溫度提升與視力問題的因果關係成立，全球氣溫上升幅度的預測可能影響罹患嚴重視力障礙的老年人數量及隨之而來的健康與經濟負擔。

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