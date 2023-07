飛機太重無法起飛！全機僵持2小時　19乘客被「趕下飛機」

▲機長廣播要求約20名乘客主動下機。(圖/翻攝自推特)



記者王佩翊/編譯

英國廉價航空公司易捷航空(EasyJet)一架從西班牙飛往英國利物浦的航班在起飛前,機長突然宣布,由於飛機「超重」,基於安全問題無法直接起飛,因此當場要求機上至少20位乘客主動放棄搭乘此航班,立刻下飛機。儘管易捷航空提供最高500歐元(約新台幣1.7萬元)的報酬,但仍然耗費了近2個小時才勉強找到19名願意放棄座位的旅客。

根據LADbible報導,易捷航空5日一架原定晚上9時45分從西班牙蘭薩羅特機場(Arrecife Lanzarote Airport)飛往英國利物浦約翰列儂機場(Liverpool John Lennon Airport)的班機,在所有乘客都完成登機手續後,機長突然透過廣播宣布,由於天氣問題,飛機可乘載的重量減少,因此除非有乘客願意主動下機,否則飛機將無法起飛。

▲易捷航空稱,基於安全問題,機長的決定符合規定 。(示意圖/路透)

根據其中一名乘客所拍攝的影片,機長在廣播中說道,「感謝各位今天搭乘本航班,然而由於飛機太重、跑道過短以及蘭薩羅特島的特殊條件,按照目前的飛機重量,我們無法安全起飛。我和副機師在這方面很有經驗,安全是我們的首要任務,但是在目前的風力與天氣條件下,我們不可能讓這架飛機升空。」

機長補充說道,「所以我已經和公司團隊討論過,解決飛機過重的唯一方法就是減輕重量,因此我們在此徵求20位志願者主動放棄此次飛行機會,而我們也會提供這些志願者適當的補償。目前易捷航空願意提供最高500歐元(約新台幣1.7萬元)的賠償金。」

儘管如此,機上乘客還是興致缺缺,大家都想要趕在今晚回家。直到僵持了近2個小時後,機組人員才終於勉強找到19名旅客願意放棄。而這19人只能當場下機,並在機場等待航空公司後續安排,該航班最終也在晚上11時30分順利起飛。

易捷航空發言人事後表示,「EZY3364航班當晚的飛機重量超過了天氣條件的限制,而機長的作法是在這種情況下的常規操作,出於安全考量,所有航空公司都實施了重量限制,保障乘客與機組人員的安全是易捷航空的首要任務。」

