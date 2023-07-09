飛機太重無法起飛！全機僵持2小時　19乘客被「趕下飛機」

▲機長廣播要求約20名乘客主動下機。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

英國廉價航空公司易捷航空（EasyJet）一架從西班牙飛往英國利物浦的航班在起飛前，機長突然宣布，由於飛機「超重」，基於安全問題無法直接起飛，因此當場要求機上至少20位乘客主動放棄搭乘此航班，立刻下飛機。儘管易捷航空提供最高500歐元（約新台幣1.7萬元）的報酬，但仍然耗費了近2個小時才勉強找到19名願意放棄座位的旅客。

根據LADbible報導，易捷航空5日一架原定晚上9時45分從西班牙蘭薩羅特機場（Arrecife Lanzarote Airport）飛往英國利物浦約翰列儂機場（Liverpool John Lennon Airport）的班機，在所有乘客都完成登機手續後，機長突然透過廣播宣布，由於天氣問題，飛機可乘載的重量減少，因此除非有乘客願意主動下機，否則飛機將無法起飛。

▲易捷航空稱，基於安全問題，機長的決定符合規定 。（示意圖／路透）

根據其中一名乘客所拍攝的影片，機長在廣播中說道，「感謝各位今天搭乘本航班，然而由於飛機太重、跑道過短以及蘭薩羅特島的特殊條件，按照目前的飛機重量，我們無法安全起飛。我和副機師在這方面很有經驗，安全是我們的首要任務，但是在目前的風力與天氣條件下，我們不可能讓這架飛機升空。」

機長補充說道，「所以我已經和公司團隊討論過，解決飛機過重的唯一方法就是減輕重量，因此我們在此徵求20位志願者主動放棄此次飛行機會，而我們也會提供這些志願者適當的補償。目前易捷航空願意提供最高500歐元（約新台幣1.7萬元）的賠償金。」

儘管如此，機上乘客還是興致缺缺，大家都想要趕在今晚回家。直到僵持了近2個小時後，機組人員才終於勉強找到19名旅客願意放棄。而這19人只能當場下機，並在機場等待航空公司後續安排，該航班最終也在晚上11時30分順利起飛。

易捷航空發言人事後表示，「EZY3364航班當晚的飛機重量超過了天氣條件的限制，而機長的作法是在這種情況下的常規操作，出於安全考量，所有航空公司都實施了重量限制，保障乘客與機組人員的安全是易捷航空的首要任務。」