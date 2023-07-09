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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

若中國武力犯台「日韓菲」衝擊最大　經濟學人曝3關鍵因素

▲▼中國人民解放軍東部戰區 (PLA) 地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

▲解放軍東部戰區向台海進行遠程實彈演習。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

經濟學人智庫（EIU）報告指出，潛在的台海衝突將對日本、南韓及菲律賓造成最大衝擊，因為這三國鄰近台海，與中國有密切貿易關係，而且都是設有美軍基地的華府盟友，若北京選擇開戰，最容易受到中國先發制人的攻擊。

報告假設，北京促使情勢升級，造成美中台直接軍事參與的全面衝突，而日韓菲將因地理位置靠近、與中國密切貿易、與美國締結盟約，遭受最嚴重打擊，甚至因為設有美軍基地，很容易招致北京攻擊，「我們預期，美國的參與能夠啟動區域安全聯盟，直接影響澳洲、日本、紐西蘭、菲律賓、南韓及其他擁有美軍基地的國家，如泰國和新加坡。」

▲▼ 美日菲海巡展開首次三邊聯合演習。（圖／路透）

▲美國與日韓菲皆為締約盟友。圖為美日菲海巡進行的三方聯合演習。

此外，報告也點名數個「嚴重暴露在風險中的市場」，包括澳洲、馬來西亞、泰國、越南及香港。其中，香港的物理破壞風險較低，但可能因為中國金融禁令、經濟投資銳減而受到衝擊。

澳洲、馬來西亞、泰國、越南的風險來自與中國廣泛貿易聯繫，對台灣半導體的依賴，全球貿易對於當地經濟的重要性。若台海敵意蔓延，進一步在南海引爆衝突，馬來西亞及越南將面臨與中國發生衝突的潛在風險。澳洲積極參與區域安全議題，可能在台海衝突中發揮更直接的作用。

▲▼台積電（台灣半導體製造公司）。（圖／路透）

▲以台積電為首的台灣半導體產業稱霸全球。

《經濟學人》3月估算數據顯示，台灣生產全球60%的半導體晶片，其中90%都是最先進晶片。萬一發生台海衝突，台灣將承受最嚴重後果，衝擊力道也將波及全球半導體產業。最好情況是航空及海上聯繫被切斷，最壞情況則是台灣晶片工廠將被完全摧毀。無論如何，上下游都將感受到衝擊。

報告進一步指出，考慮到台灣生產、物流及運輸網絡的競爭力，對於全球貿易格局的重要性不太可能很快改變，因此「為台海衝突做好準備的策略，可能需要關注降低風險，而非完全避免風險」。但該機構也評估，中國對台灣進行直接軍事攻擊的風險為「非常不可能」。

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