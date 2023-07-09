賓客被要求「每人帶1560元禮物」出席婚禮　新娘：憑什麼空手來？

▲國外一名新娘要求，參加的賓客要帶禮物來。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

結婚是人生大事，賓客參加婚禮時，可以送禮物表示心意，但不應該強制。然而，國外有一名新娘，因為婚禮費用昂貴，於是要求每位賓客都帶一份至少50美元（約1560元新台幣）的禮物，結果這個舉動被被罵翻，挨轟自私。

這篇在臉書的貼文，後來被分享到《Reddit》論壇，這名新娘送出邀請函，要求賓客贈送至少50美元的禮物，壓根不認為有什麼不妥，並透露她和未婚夫家中很多人喜歡參加活動，但其實很令人厭惡，「我們愛的語言之一就是接受禮物」，因此希望對方帶至少價值50美元的禮物來，也不會負擔不起。

新娘解釋，她舉辦婚禮並不是為了禮物，但向那些「享受她提供一切」的人討禮物，並沒有什麼問題。她舉例，到開放式酒吧享受要花費150美元，那為什麼人來參加婚禮可以什麼都不帶，「我覺得這對其他人來說，會像是被賞巴掌」。

新娘指出，有人可能出不起50美元，反問：「為什麼空手而來被廣泛接受？如果每個人沒帶禮物來參加生日，但他們享受你提供的一切，你會有什麼感覺？」

貼文曝光引發爭議，網友都不認同，紛紛留言：「妳說愛的語言是送禮物，但聽起來非常自私」、「我覺得不帶禮物很俗氣，但要求禮物更俗氣」、「如果妳知道他們不會帶禮物，會因此讓妳不高興，那就不要邀請他們」。

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