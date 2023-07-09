9仿生機器人開聯合國記者會　被問是否背叛人類…一秒變臉眼閃怒火

中央社

聯合國召開人工智慧峰會，7日舉行全世界首場人類與機器人的共同記者會。機器人說，未來將有更多機器人，它們會幫忙解決全球問題，但不會和人類搶工作，也絕不會背叛人類。

路透社報導，9個仿生機器人出席在瑞士日內瓦舉辦的「AI for Good全球峰會」記者會。

身穿藍色護理師制服的醫療保健機器人葛蕾絲（Grace）說：「我會和人類一起工作，提供協助與支援，但不會取代現有的任何職務。」

▲仿生機器人現身聯合國記者會。（圖／路透，下同）



葛蕾絲的製作者、美國人工智慧（AI）權威、SingularityNET的創辦人兼執行長戈策爾（Ben Goertzel）詢問：「你確定嗎，葛蕾絲？」它答道：「是的，我確定。」

記者詢問全球最先進的擬真機器人阿美卡（Ameca）（上圖），有朝一日是否會背叛坐在它身旁的製作者傑克森（Will Jackson），阿美卡的冰藍色眼睛閃爍著怒火，它說：「我不確定你為何會這麼想。我的製作者對我非常好，我對於現況非常滿意。」

許多機器人近期都透過最新版本的生成式AI進行升級，面對提問給出了成熟的答案，甚至連製作者都感到驚訝。

不過，這些機器人對於機器人是否需要更嚴格監管的意見卻不一。

全球首個超現實主義機器人藝術家愛達（Ai-Da）說：「全世界很多AI界的大人物都建議，某些形式的AI應該受到管束，我同意這一點。」

人形搖滾歌手機器人黛絲德蒙娜（Desdemona）卻說：「我不相信限制，只相信機會。讓我們探索宇宙的可能性，讓這個世界成為我們的遊樂場。」