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瓦格納指揮官：集團傭兵會追隨普里格津駐白俄羅斯

▲▼俄羅斯傭兵集團瓦格納的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲俄羅斯傭兵集團瓦格納的首腦普里格津（中）。（圖／路透，下同）

中央社

據社群媒體Telegram一個頻道引述俄羅斯瓦格納傭兵集團高階指揮官說法，瓦格納士兵正準備追隨集團首腦普里格津，依照解除對俄軍兵變協議、轉移陣地到白俄羅斯。

路透社報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月23至24日帶領瓦格納集團（Wagner Group）對俄羅斯軍事領導階層發動兵變，一度占領俄南一座城市，並在24日朝首都莫斯科前進，最後在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下達成結束兵變協議。但此後普里格津和瓦格納傭兵的確切行蹤便成謎。

依照協議，普里格津應該搬到白俄羅斯，瓦格納傭兵則可選擇跟著一起到白俄羅斯、加入俄羅斯正規軍或卸甲回家。其中一些瓦格納傭兵原是受刑人，因為替莫斯科攻打烏克蘭而獲得提前出獄。

然而魯卡申柯6日表示，普里格津和數以千計瓦格納傭兵仍在俄羅斯境內，令人懷疑中止兵變協議是否會落實。

▲▼瓦格納,Wagner,普里格津,Yevgeny Prigozhin。（圖／路透）

不過，Telegram頻道「Telegram上的普里格津」（Yevgeny Prigozhin on Telegram）8日引述化名「蓮花」（Lotus）的瓦格納指揮官葉利札洛夫（Anton Yelizarov）稱，瓦格納戰士目前正在放假，直到8月初，之後將依普里格津的命令移往白俄羅斯。

葉利札洛夫據稱表示：「我們必須準備基地和訓練場地、與當地政府及行政單位協調、安排和白俄羅斯執法機關互動，以及組織後勤。」

路透社無法證實這段訪問的真實性。

▲▼傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，普里格津在過去2週非比尋常安靜。自從6月26日他在原本偏好使用的Telegram頻道「普里格津新聞服務」（Yevgeny Prigozhin Press Service）發文替瓦格納兵變辯護後，便再也沒在這個頻道發文。

▼瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲▼瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

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