美國同意援烏「集束炸彈」　俄駐美大使：美國挑釁超出極限

▲美國同意向烏克蘭提供「集束炸彈」。（示意圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登7日批准向烏克蘭運送集束炸彈（cluster munitions），作為新軍援方案的一部分，招致國際輿論及人權團體批評。對此俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）8日回應表示，美國的挑釁程度超出極限，使人類更接近新的世界大戰。

安東諾夫接受外媒訪問時表示，即使沒有提供集束炸彈，美國深度參與烏克蘭衝突也是毫無疑問的，美國向烏克蘭提供致命武器的舉動，殘忍和無恥到令人震驚。

安東諾夫指出，美國政府完全無視專家和國會提出的反對意見，並且毫不顧及無辜平民可能遭「未引爆」炸彈誤傷的風險。

▲俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）。（圖／達志影像／美聯社）



安東諾夫強調，美國向烏克蘭運送武器不會對俄羅斯「特殊軍事行動」目標的實現產生任何影響。

集束炸彈也被稱為集束彈藥，母炸彈外型呈筒狀，能夠透過空投或地面發射，在設定高度打開後，釋出數十至數百枚子炸彈，並在靠近地面處引爆、射出彈片，在數座足球場的範圍內造成無差別殺傷力，還有一部分不會立刻引爆，形同地雷。

目前一共有123國簽署《集束彈藥公約》（Convention on Cluster Munitions），明文禁止集束彈藥的使用、貯存、生產及轉移。但是，美國、烏克蘭、俄羅斯及其他71國並非簽署國。

集束炸彈的「子炸彈」如果落在廣泛區域，可能危及非戰鬥人員。紅十字國際委員會更指出，集束炸彈故障率達到10%至40%，未爆彈可能在數十年後被意外引爆，造成平民傷亡。