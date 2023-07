遊日當心！京都頻傳觀光客行李被偷　竊賊認：鎖定外國人

▲京都是海外遊客最喜歡去的旅遊城市。(圖/記者蔡玟君攝)

文/中央社東京8日綜合外電報導

日本京都市各觀光區接連發生外國觀光客隨身行李遭竊事件。日前被京都警方逮捕的竊賊供稱,會鎖定看似有錢的外國觀光客下手,警方也特別印製用英文書寫的海報進行宣導。

日本京都新聞報導,竊賊手法是看準許多外國觀光客在拍照時不注意,趁空竊取觀光客放在地上的隨身行李內皮包或護照等物品。隨著日本政府放寬入境限制,到京都旅遊的外國觀光客也持續增加,相關人士呼籲到京都旅遊要特別留意。

今年3月25日賞櫻季時,在京都市東山區觀光的美國籍女性手提包被竊,這名女性穿上向和服出租店借的和服,為了在知恩院「三門」附近拍照,把手提包放在一旁遭竊賊鎖定。

東山警察署轄區涵蓋祇園等京都知名觀光勝地,從今年3月以來接連接獲有外國觀光客東西遭竊通報,並在5月24日逮捕一名56歲居無定所的無業男子,懷疑他竊取外國觀光客放在地上的提包。被逮捕的男性供稱,會鎖定看起來很有錢的外國人下手。

該警署認為可能會有外國觀光客遭竊後自認倒楣,所以強化警戒避免類似犯行再度發生。

京都市觀光協會表示,從今年3月左右起,造訪京都的外國觀光客持續增加,4月外籍客總計住宿45萬1966個晚上,占包括日籍客在內全體約55%,是時隔3年半再度超過5成。

由於竊盜事件發生數隨著外國觀光客人數成長而增加,京都府警方也大力進行宣導。東山警察署已針對京都市內20處和服出租店,發送寫有Keep an eye on your belongings(留意您的隨身物品),及Beware of theft(提防盜竊)的宣導海報。

在入口處張貼這張宣導海報的和服出租店男性店員說,他們得知穿上和服失去戒心時容易成為竊賊目標,所以希望提醒觀光客多加留意。(譯者:黃名璽/核稿:李佩珊)