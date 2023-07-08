普丁罕見走親民路線　傳將宣布「競選連任」再拚6年！

▲ 普丁訪問俄羅斯最南端的達吉斯坦共和國，和民眾近距離握手合照。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁上任以來，包括總理任期已掌權23年，如今傳出他為了再度參選連任，開始走親民路線，包括訪問偏遠地區、與支持者自拍。而他若順利當選繼續執政，6年任期結束後將滿77歲。

《每日郵報》報導，普丁近幾周來被捕捉到在達吉斯坦（Dagestan）和支持者自拍、親吻女童，並邀請另一名女童到克里姆林宮參觀他的辦公室，在莫斯科一場論壇上還罕見露出笑容，和他過去長桌會議上的撲克臉形成強烈對比，而這些都被認為是他將再次參選的前兆。

▲ 普丁邀請8歲女童阿基波娃（Raisat Akipova）和父母到克宮作客。（圖／路透）

俄國將於明年3月舉行大選，外界猜測瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）有強烈政治野心，可能投入選戰，因此普丁很可能提前宣布參選。

普丁1999年以來持續擔任總統，2008年至2012年期間雖擔任總理，由梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）擔任總統，普丁在這段期間仍是公認的克宮主宰者，如今還有親密盟友、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）鼎力相助。

俄烏開戰以來，普丁因動作僵硬、走路不穩等情況，屢屢傳出患有重病，包括癌症及帕金森氏症，還有傳聞稱他須靠近人群時會使用替身。若順利取得連任，他卸任時將高齡77歲。