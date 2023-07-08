印度麥當勞緊急公告：停用番茄醬！　番茄比汽油還貴

▲印度番茄價格飆漲，半年飆升445%。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

由於熱浪襲擊遭遇雨季的豪雨攻勢，韓國當地的蔬菜價格持續暴漲，目前傳出當地蔬菜漲幅已經達到83.5%的驚人價格。無獨有偶的，在印度當地也出現類似情況，番茄的價格半年內飆升445%，目前價格已經比汽油還要昂貴，當地麥當勞甚至表示已經無法提供番茄醬。

根據Naver報導指出，一名從事燒肉店生意的申姓老闆表示，在3個星期前，首爾當地生菜異鄉只有2萬多韓元，而如今1箱生菜的價格卻高達5.2萬韓元。申姓老闆也表示，每次只要到夏天，蔬菜的價格就會上漲到讓人懷疑人生。

根據韓國農產食品流通公社(aT)公開的農產物流通訊息，6日生菜批發價格平均為34920韓元/4公斤，比一周前的價格上漲了30%，比一個月前上漲了71.6%。價格會因地區而異，首爾的價格最高可達47000韓元。菠菜的價格也在上漲。菠菜的批發價格為33720韓元/4公斤，比一周前上漲了83.5%。小蘿蔔(4公斤)上漲了35.6%，小南瓜(20個)上漲了11.7%，長形黃瓜(100個)上漲了48.2%。

韓國農村經濟研究所的一位相關人士表示，會造成蔬菜價格上漲的原因，最主要就是熱浪襲擊，再加上今年度的雨季延長。推估，如果雨季繼續下去，同時天氣繼續炎熱的話，韓國當地蔬菜還會繼續暴漲。

除了韓國當地因為熱浪與降雨的因素，導致蔬菜價格上漲外，其實在印度當地也發生了類似的事情。印度的番茄在短短6個月內上漲445%，目前來到每公斤80至100盧比，部分地區的售價甚至比汽油還昂貴。

根據Naver報導指出，他們引述印度食品部的資料顯示，截止自6日，新德里的番茄零售價每公斤120盧比（折合新台幣約45.76元），與今年初的22盧比（折合新台幣約8.36元）相比，短短6個月內上漲了大約445％。而當地的汽油每公升僅96盧比。

會影響番茄價格的原因，主要也是因為天候因素，在過去一個月，高溫超過40度的異常天氣持續，再加上季風雨季比正常開始時間晚了約一周，對番茄的種植造成了問題。

彭博經濟學家Abheek Barua估計，印度的食品價格上漲率在5月份為3.3％，但在上個月可能已經上升至4％。他認為番茄價格上漲在很大程度上對此有影響。

由於番茄和洋蔥是印度飯桌上的重要食品。其價格影響民意，甚至可能引發抗議。過去印度執政黨也曾因為無法控制洋蔥價格，而導致選舉落敗。目前印度許多麥當勞分店也決定取消提供番茄醬，卡納塔克邦的西南部一名農民甚至傳出遭竊價值達到15萬盧比（約237萬韓元）的番茄。

食品部消費者事務部門的羅希特·庫馬爾·辛格（Rohit Kumar Singh）首席執行官預測，由於主要產區的番茄產量在6月至7月和10月至11月間通常會下降，所以價格可能會上漲，「當8月的番茄收成開始時，價格可能會再次下降」。

延伸閱讀

▸ 彰化「這地區」7日深夜送肉粽路線曝光 3生肖注意沖煞

▸ 美國摔斷2根肋骨 名醫掛急診「和醫師講話6分鐘」帳單竟破50萬

▸ 少年出門蹓狗離奇失蹤「8年後被找到」 案情大逆轉：他一直和媽媽同住