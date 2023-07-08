快訊／安倍槍擊1周年！男高舉「疑槍枝」黑色不明物闖中彈地點

▲安倍離世1周年，多名男子到獻花現場鬧事。（圖／達志影像／美聯社）
記者王佩翊／編譯
日本前首相安倍晉三2022年7月遭人槍殺，8日適逢1周年忌日，當初的中彈地點也設立了獻花台，供民眾致意。然而當天上午11時30分左右，卻突然出現一名不明男子，手持疑似槍枝的物品，並用黑色膠帶綑綁，當場被警方壓制，不過仍在現場造成不小混亂。
根據《讀賣電視台》報導，安倍晉三中彈的奈良市大和西大寺車站前8日特別設置了獻花台，現場也有大批民眾排隊等著獻花，警方則派出人力到場維安。然而上午11時30分左右，卻突然出現多名男子聚集在現場疑似要展開示威活動，造成現場一片混亂。
安倍晋三元首相銃撃事件からちょうど1年の同じ時刻。大和西大寺駅前の事件現場には、このような人も現れ騒動に pic.twitter.com/pxOvbgcgMU— 鈴木エイト ジャーナリスト/作家『自民党の統一教会汚染2 山上徹也からの伝言』(小学館) (@cult_and_fraud) July 8, 2023
其中1人則是高舉著用黑色膠帶捆棒的不明物體，而該物體外型像手槍，疑似是故意模仿兇手山上徹也行兇時所持的自製手槍，當時山上徹也也是用黑色膠帶捆滿整把槍枝。
警方隨即制伏持有可疑物品的男子，並將他壓制上警車帶走。
揉み合いが起こってます pic.twitter.com/6I0DAnZj0y— 堀内ゅい（人民） (@jsk_yui) July 8, 2023
【速報】安倍氏銃撃現場の献花台近く、銃のようなものを持った若い男数人現れる— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) July 8, 2023
安倍晋三・元首相が銃撃された奈良市の近鉄大和西大寺駅前に設けられた献花台近くでは、銃のようなものを持った若い男数人が現れ、周囲で警戒していた警察官に取り押さえられる。#安倍氏銃撃現場 #献花台 https://t.co/ehaAAFsmVS pic.twitter.com/4FsjFLG8f6
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