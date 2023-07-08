Threads用戶破7千萬人！　首日下載量創非遊戲APP史上新高

▲ Meta推出新社群Threads對決推特。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Meta推出新社群平台Threads，在Instagram龐大用戶基礎推動下，6日上線第一天註冊人數就爆炸性增長，下載量超越IG、TikTok等社交巨頭，可能創下史上新高，且截至7日已累積7000萬用戶。

美媒《信使報》（The Messenge）報導，市場情報公司Data.ai及Sensor Tower提供的數據分析指出，Threads上線第一天APP下載量達3000萬次，成為史上首日下載量最高的非遊戲應用程式，在所有APP中則是iOS及安卓平台上下載量第二高，僅次於《瑪利歐賽車巡迴賽》（Mario Kart Tour）的3860萬。

根據CNBC，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）7日宣布，新平台推出不到2天，註冊人數已達到7000萬人。且Threads還有很大的成長空間，因為歐洲監管機制複雜，這款APP尚未在當地推出。

Data.ai數據顯示，Threads首日表現遠遠超越IG及TikTok。IG於2010年上線後花了615天才達到7000萬次下載量，TikTok於2014年推出後也花了844天。

由於Threads與IG連動，Insider Intelligence首席分析師恩伯格（Jasmine Enberg）指出，「Meta只需要IG的1/4用戶每天使用Threads，它就會跟推特一樣大。」

Data.ai表示，該公司監測全球APP生態系統13年來，從沒見過如此快速成長的應用程式，「Meta成功打造一款產品，與現有的IG用戶產生明顯共鳴，用戶可以輕鬆地邀請好友使用Threads，無疑是該產品迅速普及的關鍵因素」，但一切塵埃落定後，就得看Threads如何留住用戶及用戶相較其他社群受眾的參與度，這2項指標對APP長期生存能力及Meta盈利計畫都至關重要。