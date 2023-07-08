荷蘭最長任期首相下台！聯合政府對移民政策無共識　內閣集體請辭

▲由於聯合政府在移民政策上分歧嚴重，荷蘭首相呂特7日宣布解散內閣。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）在當地7日宣布，由於聯合政府中的4個政黨未能就移民政策問題達成共識，因此他將向國王威廉-亞歷山大（Willem-Alexander）請辭後解散內閣。據悉，荷蘭大選最快可能會在11月舉行。

綜合美聯社等外媒報導，56歲的呂特自2010年上任至今已經歷4屆政府，是荷蘭在任時間最長的首相。他7日在海牙（The Hague）向記者透露，由於剛上任1年半的聯合政府在移民政策出現不可調和的分歧，因此聯合政府決定向國王提出內閣總辭，以進行新一輪選舉。

報導稱，呂特的執政聯盟將繼續擔任看守政府，直到選後組成新政府為止。新一輪的選舉預計最快將在11月舉行，而呂特應該也會持續領導保守派的自由民主人民黨（VVD）出戰。

荷蘭統計局數據顯示，2022年共有超過2.15萬名歐洲以外的人在荷蘭尋求庇護，另有數萬人前往荷蘭工作或留學。呂特所屬的VVD試圖通過嚴厲的移民政策減少移民人數，但同屬聯合政府的基督教聯盟和民主66黨卻抨擊呂特的政策過激，提出強烈反對，導致聯合政府陷入僵局。