集束炸彈多可怕？殺傷範圍「可達數座足球場」　4大QA一次看



▲美國的155毫米口徑「雙效改良傳統彈藥」（DPICM）。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國宣布向烏克蘭提供集束炸彈（cluster munitions），招致國際輿論及人權團體批評。CNN整理出4大關鍵問答，解釋這到底是什麼樣的武器，又為什麼引發如此大的爭議。

►集束炸彈是什麼？



集束炸彈也被稱為集束彈藥，母炸彈外型呈筒狀，能夠透過空投或地面發射，在設定高度打開後，釋出數十至數百枚子炸彈，並在靠近地面處引爆、射出彈片，在數座足球場的範圍內造成無差別殺傷力，還有一部分不會立刻引爆，形同地雷。

►美國提供的是哪種類型集束炸彈？

美國將要提供的是155毫米口徑「雙效改良傳統彈藥」（DPICM），每枚母炸彈可攜帶88枚子炸彈，殺傷範圍可達3萬平方公尺，取決於子炸彈釋出高度。

DPICM子炸彈具有成形裝藥（shaped charges）技術，引爆後的彈片能夠穿越金屬裝甲，雖然需要10枚以上才能摧毀一輛裝甲車，但僅需一枚就能讓裝甲車無法移動，或者使其武器失效。





▲多數國家明文禁止集束炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

►為何集束炸彈比其他炸彈更有爭議？

目前一共123國簽署《集束彈藥公約》（Convention on Cluster Munitions），明文禁止集束彈藥的使用、貯存、生產及轉移。但是，美國、烏克蘭、俄羅斯及其他71國並非簽署國。

因為，如果子炸彈落在廣泛區域，可能危及非戰鬥人員。紅十字國際委員會更指出，其故障率達到10至40%，未爆彈可能在數十年後被意外引爆，造成平民傷亡。副主席卡博尼爾（Gilles Carbonnier）說，「集束炸彈仍是世上最危險的武器之一。它們無差別地殺人致殘，並造成廣泛人類痛苦。任何人在任何地方使用集束彈藥，都必須被譴責。」

「反集束彈藥聯盟」（CMC）也指出，集束炸彈讓寮國及越南在50年後仍深陷未爆彈的潛在風險。根據國際法，使用這種彈藥攻擊敵方部隊或車輛是非法的，攻擊平民更等同於犯下戰爭罪。

▲哈爾科夫遭俄軍使用集束炸彈攻擊。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透。）

►以前使用過集束炸彈嗎？

根據「反集束炸彈聯盟」，集束炸彈的使用始於第二次世界大戰，以及此後的30多場衝突。美國上次使用則是2003年至2006年在伊拉克戰場上，但美國中央司令部2017年聲明，由於對平民構成危險，美軍2016年開始逐步淘汰這種武器。

烏俄戰爭方面，交戰雙方都曾使用集束炸彈。例如，俄軍曾用此武器攻擊哈爾科夫，烏克蘭近期也開始動用土耳其提供的集束炸彈。不過，去年開始，基輔就一直敦促美方提供集束炸彈，宣稱這將有助縮小俄軍在火炮方面的數量優勢。