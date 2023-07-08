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拜登點頭「集束炸彈援烏」　人權組織批：造成平民可怕傷亡

▲▼ 拜登出席全國安全社區峰會。（圖／路透）

▲ 拜登同意提供集束炸彈給烏克蘭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登批准向烏克蘭提供集束炸彈，白宮強調，此舉是為降低烏軍缺乏彈藥情況下，平民可能遭受俄軍攻擊的風險，但仍引發人權團體及民主黨內部譴責聲浪。

根據《衛報》，集束炸彈會將許多小型炸彈散佈在一個大範圍內，可能和一個足球場一樣大，造成無差別傷害，且未爆炸的炸彈在衝突結束數十年後仍會持續威脅平民，尤其是兒童，因此被全球100多個國家明文禁止使用。

但俄烏戰爭8日邁入第500天之際，華府及其他西方國家都對烏克蘭夏季反攻進展緩慢感到擔憂。烏克蘭指揮官稱，俄軍在彈藥及重型坦克方面佔有優勢，限制烏軍推進能力。

五角大廈7日公布新一波8億美元對烏軍援計畫，包括集束炸彈。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）說明，「我們了解到集束炸彈會帶來未爆彈傷害平民的風險，這就是我們盡可能延後做出決定的原因」，但若烏軍火砲不足，平民也會面臨被俄軍傷害的巨大風險，「這對我們來說是無法容忍的。」

他強調，「烏克蘭不會在外國土地上使用這些彈藥。他們要保衛的是他們的國家，是他們的公民，有動機使用他們擁有的任何武器系統，以求盡量減少對公民的風險。」

烏克蘭總統澤倫斯基則在推特回應，這項軍援是「及時、廣泛且迫切需要的防禦」，感謝拜登「跨出決定性腳步，使烏克蘭離戰勝敵人更接近」。

▲ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 集束炸彈的未爆彈有如地雷。（圖／達志影像／美聯社）

但人權組織嚴厲批評拜登的決定，並根據集束彈藥監察（Cluster Munition Monitor）指出，2021年至今，全球至少149名平民因這種武器受傷或死亡。

國際反地雷組織（ICBL）及反集束彈藥聯盟（CMC）管理委員會副主席漢農（Paul Hannon）指責，「拜登政府轉移集束彈藥的決定將導致烏克蘭平民立即遭受可怕傷亡，且未來幾年內也會。俄烏使用集束炸彈，使烏克蘭本就嚴重的爆炸物殘留及地雷汙染雪上加霜。」

拜登也面臨民主黨內部強烈反彈，眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）將推動《國防授權法案》修正案，禁止銷售集束彈藥，「若美國要成為國際人權的領導者，就不能參與侵犯人權的行為」，「我們可以支持烏國人民為爭取自由而戰鬥，也反對違法國際法的行為。但事實上，集束炸彈的受害者幾乎都是無辜的烏克蘭平民。」

眾議員麥考倫（Betty McCollum）也批評，集束炸彈援烏不僅沒有必要，更是個「可怕的錯誤」，「這些武器應該從我們的庫存中消除，而不是丟到烏克蘭。」

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