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大轉彎！美援烏集束炸彈　拜登「點頭原因」曝：艱難的決定

▲▼ 拜登臉上出現不明壓痕，白宮證實他開始治療睡眠呼吸中止症。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登本周批准向烏克蘭運送集束炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

白宮7日宣布，美國總統拜登已經批准向烏克蘭運送集束炸彈（cluster munitions），作為新軍援方案的一部分，招致國際輿論及人權團體批評。他受訪時坦言，這是一個「艱難的決定」，但考量到烏克蘭反攻需要彈藥，如今卻正耗盡庫存，自己最終被五角大廈說服，暫時提供這種爭議性武器。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日證實，拜登政府在討論數月後，將向烏克蘭運送集束炸彈，「我不會站在這裡說這很輕鬆，這是一個艱難的決定…必須認真考慮對平民潛在傷害的決定。但當我們把所有（考量）放在一起時，國安團隊一致建議（這麼做），而最終，總統拜登與盟友、夥伴、國會成員協商後，決定推進這個戰略。」

拜登也在7日的採訪中表示，他採納國防部建議，在美方試圖生產更多155毫米火炮的「過渡期」暫時提供集束炸彈，並非永久性做法。官員透露，考慮到許多國家禁止，拜登起初非常不情願，但過去三周不斷變化的戰場情況，促使官員重新認真考慮，五角大廈也建議至少「暫時」提供烏克蘭這種彈藥，直到烏方能夠重新補充非集束彈藥。

▲▼集束炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球超過100國明文禁止使用集束炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

根據五角大廈，這些集束炸彈與美國提供的155毫米口徑榴彈砲相容，其中不包括舊型炸彈，啞彈率也不會高於2.35%。美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）7日表示，烏克蘭已經給予「書面保證」，稱不會在平民居住的都會地區使用集束炸彈，並對使用武器的地點進行謹慎核對與計算。

CNN寫道，在烏俄衝突過程中，美國面臨激烈遊說，逐漸同意基輔對於更具侵略性武器的要求，包括愛國者導彈系統及現代化坦克。不過，運送集束炸彈的決定是一個分水嶺，因為拜登政府同意運送大多數國家都認為「不該出現在現代戰爭」的武器。

▲▼俄軍5月攻擊哈爾科夫時使用集束炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍曾使用集束炸彈攻擊烏克蘭哈爾科夫。（圖／達志影像／美聯社）

集束炸彈採子母彈形式，發射母彈後，子彈會在大片區域廣泛散出，但子彈卻有可能不在撞擊後引爆，因此會對任何人構成類似地雷的長期風險。英、法、德等逾百國已經根據《集束彈藥公約》（Convention on Cluster Munitions）將其列為非法武器，但美國及烏克蘭都不是簽署國。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）6日表示，「轉移這些武器將不可避免地對平民造成長期痛苦，並且削弱國際社會對於這些武器使用的譴責力道」，敦促美方不要提供這種「無差別攻擊」的彈藥。

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