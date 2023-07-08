南海爭議擋不住BLACKPINK高人氣！　越南演唱會門票搶破頭

▲韓國女團BLACKPINK將在越南河內演出，儘管身陷南海九段線爭議遭民眾揚言抵制，但7日售票系統一上線仍被粉絲擠爆。（圖／CFP）

文／中央社

韓國女團BLACKPINK月底將在河內演出，儘管身陷南海九段線爭議遭民眾揚言抵制，然而今天中午12時售票系統一上線就被粉絲擠爆，網站還一度掛點，低價票火速完售。

BLACKPINK預計7月29日與30日在越南首都河內市演出，但主辦的IME Vietnam母公司網站被發現貼了一張與中國南海主權主張一致的九段線地圖，此舉觸怒越南網友，不少人嗆聲要抵制，似乎無礙BLACKPINK的高人氣。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，BLACKPINK於7月29日在河內演出的票今天中午12時準時開賣，同一時間粉絲連上售票網站卻顯示Error_general_message訊息，系統過了10分鐘才恢復正常。

BLACKPINK在越南演出的票價最高要980萬越南盾（新台幣約1.3萬元），另外120萬越南盾及180萬越南盾這些粉絲比較負擔得起的票今天一下子就被掃空，系統開賣45分鐘後只剩580萬越南盾價位以上的座位還有票。

南海爭議纏身的BLACKPINK在河內演出的票房依舊開紅盤。有越南粉絲表示，數十萬人同時湧入售票系統，必須在線上排隊等候，就算擠得進售票系統選位，因為網路大塞車，也不保證能買到票。

一名來自越南清化省的26歲歌迷表示，當他選定購票張數準備結帳時，等了很久只收到「系統壞了」的通知，根本無法進到下一步。重複試了幾次後，電腦螢幕跳到一個白色畫面，並顯示「訪問帳號受限」的通知。

不過也有搶到票的粉絲在臉書（Facebook）上秀出售票系統「已完成購票」的通知截圖。