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公寓管理員遭控謀殺關13年！法院認「是誤判」…賠償1261萬

▲簡迪斯基（Manfred Genditzki）因被控殺害女房客入獄13年，近日獲得法院宣告無罪。（圖／路透）

▲簡迪斯基（Manfred Genditzki）因被控殺害女房客入獄13年，近日獲得法院宣告無罪。（圖／路透，下同）

文／中央社

德國東南部巴伐利亞邦一棟社區公寓的管理員簡迪斯基被控涉嫌殺害一位老年女房客，幾經訴訟，在監獄裡度過超過13年之後，今天終於獲得法院宣告無罪，並將獲得冤獄賠償金。

法新社報導，簡迪斯基（Manfred Genditzki）2008年在羅塔赫-埃根鎮（Rottach-Egern）這棟公寓工作時，一位87歲的女住戶陳屍浴缸，他被控在發生爭執後毆打死者頭部，並將她淹死在浴缸，因而被判無期徒刑。

簡迪斯基在長期訴訟戰中始終否認行凶，這起案件備受全國關注。如今慕尼黑地區法院的法官裁定，簡迪斯基遭到誤判有罪，並諭令賠償他近36萬9000歐元（新台幣約1261萬元），這個最新判決結果搶占媒體頭條。

▲簡迪斯基（Manfred Genditzki）因被控殺害女房客入獄13年，近日獲得法院宣告無罪。（圖／路透）

法院發言人表示，新證據顯示此案死者是意外死亡。「這不是一起謀殺案，他已獲宣告無罪，是清白的。」

媒體報導，簡迪斯基聆判後面無表情，法庭內許多他的支持者則欣喜落淚。

現年63歲的簡迪斯基先前曾在聯邦法院成功翻案，但後來又在2012年再度被慕尼黑的法院判決有罪。

他這次受審時，辯護律師芮克（Regina Rick）因為鑑識科學上的進步，得以提出新證據指出，死者所陳屍浴缸的水溫顯示她的死亡時間和最初的推斷大不相同。

辯方並向法庭提出第二項科學報告，顯示電腦模擬結果佐證死者可能死於意外。

▲簡迪斯基（Manfred Genditzki）因被控殺害女房客入獄13年，近日獲得法院宣告無罪。（圖／路透）

由於外界對簡迪斯基有罪的判決頗多質疑，加上他先前沒有犯罪紀錄，芮克根據前述證據，在去年8月就為她的客戶爭取到預先釋放。簡迪斯基返家團聚，並在一家起司工廠擔任司機，同時地區法院准許重審此案。

此案最後就連檢方也主張應判簡迪斯基無罪，法院發言人說，這項判決「是基於專家使用最新方法研究提出的報告，在先前定罪時並無這些方法可用」。

簡迪斯基在監牢裡度過4915天時間，錯過兒女成長，也無緣見到孫兒出生，他如今終於獲判無罪，感嘆表示：「這是個悲劇，很難以言辭表達。」

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